В пятничный час пик петербуржец грозил взорвать метро «Площадь Восстания»

Обещание поднять на воздух станцию метро в центре Петербурга не сорвало работу подземки, но не останется без последствий для местного жителя.

Как стало известно «Фонтанке», рано утром 16 февраля, в 07.39, в службу «112» поступил звонок с мобильного телефона. Звонивший шифроваться не стал и назвал свою фамилию. А потом без обиняков заявил, что взорвет станцию метро «Площадь Восстания», после чего повесил трубку.

В час, когда горожане ехали на работу, ключевую станцию подземки закрывать не стали, но проверку провели и никакой опасности не нашли.

Параллельно отправились к автору звонка – благо, найти его оказалось нетрудно. Неподалеку от той же станции метро, в квартире на Гончарной улице, задержали 52-летнего безработного местного жителя. Названная им фамилия оказалась реальной.