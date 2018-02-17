Гибель ребенка в детском саду в Москве проверяет СК

Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело по факту гибели 3-летней девочки в детском саду в Москве. Дело квалифицировано по статье 293 УК России (халатность). Ранее смерть ребенка квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Об этом 17 февраля сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, утром 16 февраля воспитатель и няня детского сада, работающего на территории Новой Москвы, заметили после возвращения с прогулки отсутствие ребенка. Вернувшись на улицу, женщины обнаружили малышку без сознания на снегу. Приехавшие врачи скорой помощи смогли только констатировать смерть ребенка.

Сейчас следователи восстанавливают цепь событий трагического дня и проверяют квалификацию воспитателей детского сада.