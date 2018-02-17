Глава Росмолодежи рассказал про хайп в борьбе с «группами смерти» и колумбайн-сообществами

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал, что работа по борьбе с «группами смерти» и колумбайн-сообществами заключается в том, чтобы транслировать молодым людям определенные ценности современными способами, передает RT.

«Наша общая задача — доносить правильные ценности до молодых людей. Конечно, мы можем нарисовать плакат и повесить его на стене, но мы живем в абсолютно оцифрованном мире, где не каждый молодой человек этот плакат прочитает», — отметил Бугаев.

Как отметил глава организации, эффективнее всего работать с молодежью в Интернете и соцсетях.

«Нужно понятно, если хотите, модным словом «хайпово» доносить то, что требуется сказать молодому человеку», — заключил Бугаев.