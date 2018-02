На Олимпиаде-2018 разыгран 1000-й комплект наград в истории зимних Игр

На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект медалей в истории зимних Игр, сообщает официальный твиттер соревнований.

Юбилейная золотая медаль досталась японскому фигуристу Юдзуру Ханю, который стал победителем в мужском одиночном катании.

Российские спортсмены Дмитрий Алиев и Михаил Коляда заняли в этой дисциплине 7-е и 8-е места.

This is the 1000th medal event in #WinterOlympics history! 👏👏👏 Congratulations to the athletes! #JPN #ESP #Olympics pic.twitter.com/1NckYPWJYR