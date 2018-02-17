Петербург присоединяется к Дню спонтанной доброты

День спонтанного проявления доброты отмечается в мире 17 февраля. Петербургские благотворители предлагают присоединиться.

Так, благотворительный проект "Спасибо!" последние несколько месяцев работал над созданием брошюры, собравшей в себя всю информацию о помощи, которую можно получить в Петербурге: психологической, социальной, юридической, вещевой и пр. 17 февраля волонтеры будут раздавать эту брошюру по более чем 30 адресам. Это различные центры помощи, благотворительные организации,четыре магазина «Спасибо!», сеть кофеен Cinnabon. Брошюру можно взять для себя или передать нуждающимся.

Все пункты выдачи отмечены на карте: https://vk.cc/7IOroE.

Также можно просто скачать брошюру по ссылке: https://vk.cc/7IOjAy

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» в День спонтанной доброты предлагает совершить добрый поступок – поддержать петербургских паралимпийцев, перечислив 100 рублей, и поделиться в социальных сетях информацией об актуальных проектах фонда.

Для паралимпийцев 100 рублей – это помощь в приобретении лекарств, профессиональной экипировки и т.д. Например, стоимость отдельных инструментов, необходимых петербургской команде по регби на колясках для регулярного ремонта игровых колясок, составляет от 50 до 1000 рублей.

"И помните, друзья, что поддержка измеряется не только деньгами – ваши репосты в социальных сетях помогут узнать об актуальных проектах БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и принять участие в них и вашим друзьям", – отмечают в фонде.

Актуальные потребности петербургских паралимпийцев (с полным списком можно ознакомиться на www.fondopora.ru):

– Юлии Сидорцовой (парагребля) для эффективных тренировок необходимы кроссовки (размер 31), костюм для зимних тренировок из материала active shell и жилет разминочный из материала soft shell (размер 48 – 50);

– Валентине Жагот (чемпионка Европы по rowing indoor) необходим полугодовой запас тест-полосок для говорящего глюкометра на общую сумму 7800 рублей;

– петербургской команде юниоров по трейл-ориентированию для участия в международном турнире Fin Trail Open необходимо собрать 47 000 рублей;

– петербургской команде по регби на колясках необходим набор инструментов стоимостью 7000 рублей для самостоятельно ремонта колясок после игр;

– петербургской сборной по керлингу на колясках необходимы теплые штаны и ботинки, а также профессиональные электронные секундомеры.

Перечислить 100 рублей на поддержку спортсменов с инвалидностью можно через сервис "Яндекс.Деньги". А чтобы помогать регулярно, можно оформить ежемесячные списания с карты в размере 50, 100, 300 или 500 рублей.