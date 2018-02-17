На Поклонногорской подбили Maybach - «око государево»

«Майбах» с непростыми номерами попал с стандартную зимнюю аварию на пересечении Поклонногорской и Афонской улиц в Петербурге. ДТП произошло в одиннадцатом часу дня 17 февраля.

После столкновения Maybach со знаками «О…КО» и неплохим сочетанием цифр почти не поменял место положения, чего нельзя сказать о втором участнике ДТП – машина, за рулем которой находилась девушка, едва не вылетела на тротуар.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».