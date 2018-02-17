Мединский предложил называть критиков в Facebook «клавишевтыкателями»

Глава Минкультуры Владимир Мединский в интервью Би-би-си заявил, что к фильму «Смерть Сталина» не было «никакого общественного внимания».

В министерстве, по его словам, проводили «небольшие замеры социологические», которые показали, что «людей эта тема не интересует в принципе». По мнению министра, отмена премьеры фильма интересна «узкой группе перевозбужденных журналистов» и пользователям Facebook.

«Каждый же, кто завел аккаунт в «Фейсбуке» и научился тыкать пальцем в клавиатуру, считает себя, как минимум, выпускником журфака университета. Что не так. Вот эта вот братия, как Николай Гоголь говорил, бумагомараки, щелкоперы. А сейчас, наверное, — какие-то клавишевтыкатели», — сказал министр.

По словам Мединского, в некоторых группах в Facebook его «действительно хейтят без остановки». «Иногда читаю, порчу себе настроение. А когда приедешь в регионы, где у людей выросла зарплата, там хейта нет даже близко», — добавил министр. В правительстве «вообще на руках готовы носить», подчеркнул Мединский, объяснив это переориентацией министерства в регионы.

​23 января Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», премьера которого была назначена на 25 января. Официальная причина отмены показа — «выявление при публичной демонстрации фильма материалов, запрещенных законом». Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России («КиноСоюз») заявлял, что в России прокатные удостоверения применяются как инструмент цензуры.