Российские хоккеистки впервые вышли в полуфинал Олимпийских игр

Женская сборная России по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане впервые добилась выхода в полуфинал. Это произошло, несмотря на неудачные выступления в групповом этапе.

В борьбе за выход в следующую стадию хоккеистки обыграли спортсменок из Швейцарии со счетом 6:2. Дублем отметилась Анна Шохина, по одной шайбе в ворота соперника забили Виктория Кулишова, Лиана Ганеева, Елена Дергачева и Ольга Сосина.

При этом общий счет в групповом этапе для российских спортсменок составил 1:15. И не в пользу нашей команды. Девушки не смогли обыграть сборные команды Канады, Финляндии и США.

В полуфинале россиянкам предстоит еще один матч со сборной Канады.