Звезда «Доктора Хауса» обвинила Мэрилина Мэнсона в домогательствах

Звезда сериала «Доктор Хаус» американская актриса Шарлин Йи обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах. Об этом она написала в своем твиттере.

«Ох, даже не спрашивайте меня при Мэрилина Мэнсона. Да, это случилось давно — мы снимали последний эпизод «Доктора Хауса». Он пришел на съемки, потому что был фанатом сериала, и начал домогаться до каждой женщины», — написала Йи.

По ее словам, Мэнсон задавал им вопросы про позы в сексе, а саму актрису называл «китайским парнем».

Скандал с домогательствами в Голливуде начался осенью 2017 года. Газета New York Times опубликовала признание актрис Гвинет Пэлтроу и Анджелины Джоли, которые заявили, что их домогался продюсер Харви Вайнштейн. Статья запустила цепную реакцию, и следом о насилии и приставаниях Вайнштейна заговорили несколько десятков актрис, в том числе Леа Сейду, Кара Делевинь, Мира Сорвино, Азия Ардженто, Сальма Хайек и даже глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. После этого начались признания и в адрес других мужчин, не только продюсеров и актеров, но и политиков.