Российские фигуристы-одиночники остались без олимпийских медалей

Мужчины – одиночники Дмитрий Алиев и Михаил Коляда по результатам индивидуальных состязаний олимпийской программы остались без наград. Победу одержал фигурист из Японии Юдзуру Ханю.

Итоговый результат Ханю составил 317,85 балла. Серебро завоевал его соотечественник Сёма Уно (306,90). Бронзовая награда – у представителя Испании Хавьера Фернандеса (305,24).

Дмитрий Алиев после короткой программы занимал пятое место, однако в итоге опустился на седьмое. Михаил Коляда стал восьмым.

Дмитрий Алиев заявил журналистам, что выступление на Олимпиаде для него – плюс и «огромный урок», передает «Лента.ру». Спортсмен, дважды упавший во время выступления, заявил, что чувствовал боль, но принял решение докатать программу до конца.

Михаил Коляда заявил, что не думал о конечном результате и местах, которые сможет занять, – важно было само выступление.