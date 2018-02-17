Порошенко попросил придержать двери перед Украиной или в ЕС, или в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко попросил европейские страны «держать открытыми» двери в Евросоюз для Украины. Об этом он сказал на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, приводит его слова пресс-служба.

«Помните, что в мире не существует ни одной другой страны, которая бы одновременно продвигалась вперед на обоих направлениях – и в борьбе с агрессией, и в проведении крупнейших реформ, которые были в истории нашей страны», — заявил Порошенко.

По его словам, прогресс Украины был бы невозможен «без помощи наших партнеров».

«Держите двери открытыми для Украины или в ЕС, или в НАТО», — добавил украинский президент.