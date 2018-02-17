Конгресс США призвали усилить международное вещание для противодействия России

Глава комитета по международным делам конгресса США Эд Ройс заявила, что Россия пытается "подорвать американские ценности и общественные институты", поэтому США должны усилить международное вещание в качестве меры противодействия.

Комментируя заключение спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, Ройс прямо обвинил российского лидера Владимира Путина в "подрыве западной демократии".

"Для противодействия этой угрозе необходимо сделать больше, в том числе и в сфере международного вещания. Наши промежуточные выборы быстро приближаются, и мы должны обеспечить неприкосновенность нашего политического процесса", — говорится в заявлении Ройса.

Выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2018 года.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество".