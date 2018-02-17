Телеведущая Fox News посоветовала звезде НБА заткнуться в ответ на критику Трампа

Телеведущая канала Fox News Лаура Ингрэхем прокомментировала слова форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, который в очередной раз раскритиковал деятельность президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today.

По мнению журналистки, действия Леброна выглядят «неразумными».

«К сожалению, многие дети и некоторые взрослые принимают эти невежественные заявления всерьез. Леброн же выступает таким предостережением для детей: вот что происходит, когда ты пытаешься покинуть школу на год раньше срока ради перехода в НБА. И это всегда неразумно, пытаться получить политический совет от человека, который получает $100 млн в год за то, что бьет мячиком в пол» — сказала Ингрэхем.

Она также заявила, что спортсмену следует заниматься своими обязанностями и играть в баскетбол вместо того, чтобы вмешиваться в политику.

«А еще, Леброн и Кевин (Кевин Дюрант, форвард «Голден Стэйт Уорриорз» — Прим. «Газеты.Ru»). Вы отличные баскетболисты, но за вас никто не голосовал. Миллионы выбрали Трампа своим тренером. Так что держите свои политические комментарии при себе или, как однажды было кем-то сказано, заткнитесь и стучите мячом», — подчеркнула журналистка.

Конфликт между Леброном и Трампом начался после того, как президент США отказался приглашать чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации клуб «Голден Стэйт Уорриорс» на ужин в белый дом. После этого форвард «Кливленда» заявил, что «посещение Белого дома было большой честью до того, пока там не появился Трамп».