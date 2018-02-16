"Горьковскую" открыли перед закрытием
Станцию петербургского метрополитена "Горьковская" открыли после проверки в 23.40.
Опасных предметов на ней не обнаружено. Проверка заняла 50 минут. Скоро станция вновь закроется – уже на ночь.
Станцию петербургского метрополитена "Горьковская" открыли после проверки в 23.40.
Опасных предметов на ней не обнаружено. Проверка заняла 50 минут. Скоро станция вновь закроется – уже на ночь.
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