Еще
02:59 17.02.2018
Пришлите свою новость!
02:55
Mgzavrebi и Нино Катамадзе озвучат фестиваль грузинской культуры
02:22
Черниговская, Водолазкин, Цыпкин приглашают на встречу выпускников
02:07
Леонид Алимов представит «Доктора Живаго» в Театре Комиссаржевской
01:52
Бурятский цирк расскажет "Легенды Байкала" без страховки
01:45
Петербуржцам покажут спектакль с сюжетом в духе «Черного зеркала»
01:32
Шотландские панки The Exploited отметят своё российское двадцатилетие
01:13
Театр «На Литейном» приготовил «Превращение» по Кафке
00:50
Порошенко попросил придержать двери перед Украиной или в ЕС, или в НАТО
00:39
Конгресс США призвали усилить международное вещание для противодействия России
00:23
Телеведущая Fox News посоветовала звезде НБА заткнуться в ответ на критику Трампа
00:15
Манчини: У меня контракт с «Зенитом»
00:01
Лавров: Россия подаст судебные иски из-за изъятия дипсобственности в США
16/02
"Горьковскую" открыли перед закрытием
16/02
Трамп: Никакого сговора с Россией не было
16/02
Президент ФИФА предложил отменить зимнее трансферное окно
16/02
Саакашвили заговорил о скором развале Украины
16/02
«Горьковская» закрыта на проверку
16/02
«Дачную амнистию» предлагают продлить
16/02
Конькобежка Воронина об ОИ-2018: Ничего хуже уже быть не может
16/02
МИД России назвало абсурдом выдвинутое Пригожину обвинение во вмешательстве в выборы США
16/02
На инвестфоруме в Сочи подписано соглашений на 794 млрд рублей
16/02
Снегопады в Леноблаcти утихнут ко вторнику
16/02
УЕФА не нашел допинговых нарушений у российских футболистов
16/02
Минюст США обвинил Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы
16/02
Во время очистки крыши от сосулек на Марата погиб рабочий
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Дом на Ремесленной, 5, где невозможно жить из-за стройки, будут расселять
16/02
Бывшее здание Европейского университета перестроят к 2022 году
16/02
Смольный отреставрирует петербургские дворцы и храмы за 325 млн рублей
16/02
СМИ: Бывшая жена Пескова уходит из Россотрудничества
16/02
В дата-центре Xelent объяснили причину сбоя «ВКонтакте»
16/02
Kesko продала Leroy Merlin 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей
16/02
Невнимательные «Газели» не поколебали «Мост глупости» на Софийской
16/02
ОБСЕ: Украинская армия двигается в сторону Луганска
16/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 12-16 февраля
16/02
Прокуратура просит для Шакро Молодого 10 лет колонии
16/02
Детский омбудсмен: Школьница попала в больницу, выкурив электронную сигарету
16/02
Навальный подал жалобу на блокировку интернет-ресурсов по требованию Дерипаски
16/02
Жилищники курьёзно пытались защитить машину от летящего с крыши льда
16/02
Латвиец украл клюшки у женской сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде
16/02
Финны включили в экзамен по русскому песню Слепакова про некачественные российские товары
16/02
На проспекте Художников забил холодный фонтан
16/02
На реставрацию интерьеров Исаакиевского собора выделят 48 млн рублей
16/02
Новым главой «Магнита» стал Помбухчан
16/02
Часы Элвиса Пресли выставили на аукцион с оценкой от 50 до 100 тысяч долларов
16/02
Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК
16/02
В Военно-медицинской академии — новый начальник
16/02
"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре
16/02
Глава МО «Екатерингофский» за счет бюджета «проедет» несколько кругосветок
16/02
Смольный вернулся к идее расширения Шушарской дороги
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Наталья Сокол из арт-группы «Война» попросилась обратно в Россию
16/02
Строители трассы М-11 пополнили федеральный бюджет штрафом на 4 миллиона рублей
16/02
В лифте на Доблести Росгвардия прервала интимное продолжение барного знакомства
16/02
«ВКонтакте» недоступен для пользователей
16/02
«Газпром» продлил спонсорство Лиги чемпионов до 2021 года
16/02
При сходе лавины в Индии погиб россиянин
16/02
«Бесквартирные романтики» рассказали, на каких условиях застройщик соглашался отдать документы на жилье
16/02
МВД хочет отнимать у водителей права за трехкратное нарушение одного правила
16/02
Disney снимет продолжение сказки о «Последнем богатыре»
16/02
Конькобежка Наталья Воронина принесла России восьмую медаль Олимпиады
16/02
Обанкротившегося «мясного короля» Верюжского ищут за долги
16/02
Оздоев и Набиуллин отправились с «Зенитом» на сборы в Рим
16/02
Петербургу обещают снежные и скользкие выходные
16/02
В Омске ищут автомобили для участия в филармоническом концерте
16/02
Банк России решил ударить по валютным табло
16/02
СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов
16/02
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
16/02
В ДТП под Гатчиной один человек погиб, один тяжело ранен
16/02
Комментатор из Австралии назвала всех китайских спортсменов на Олимпиаде одинаковыми
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.02.2018 23:47

"Горьковскую" открыли перед закрытием

Станцию петербургского метрополитена "Горьковская" открыли после проверки в 23.40.

Опасных предметов на ней не обнаружено. Проверка заняла 50 минут. Скоро станция вновь закроется – уже на ночь.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 12:00

Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать

Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35

Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
"Горьковскую" открыли перед закрытием
«Горьковская» закрыта на проверку
Во время очистки крыши от сосулек на Марата погиб рабочий
ОБСЕ: Украинская армия двигается в сторону Луганска
Прокуратура просит для Шакро Молодого 10 лет колонии
Жилищники курьёзно пытались защитить машину от летящего с крыши льда
В лифте на Доблести Росгвардия прервала интимное продолжение барного знакомства
«ВКонтакте» недоступен для пользователей
При сходе лавины в Индии погиб россиянин
Обанкротившегося «мясного короля» Верюжского ищут за долги
К Водопьянову подплыли по молочной реке
СК решает "Теорему" Водопьянова
«Черный ящик» упавшего Ан-148: больше вопросов, чем ответов
ФСБ сбила с «крыши» полицейскую шпану
Как в Петербурге расследуется теракт, раскрытый с помощью ЦРУ
Сушите Фрунзе — денег на ремонт не будет
Что известно о крушении самолёта под Москвой
Потолок натянули до взрыва
Чужая рука столкнула, чужая рука спасла
Когда посадка оповещает о посадках
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Найди художника: китаец-невидимка спрятался в «Эрарте»

Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК

Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.