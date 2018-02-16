"Горьковскую" открыли перед закрытием

Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров

Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье