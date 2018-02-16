Трамп: Никакого сговора с Россией не было

Президент США Дональд Трамп заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, и сговора с РФ нет.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что я буду баллотироваться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного — сговора нет!", — написал американский лидер у себя в Twitter, пишет РИА Новости.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова оперативно отреагировала на 37-страничное обвинительное заключение спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы. Реакция последовала после прочтения новостных лент, а не самого акта Мюллера.

Как следует из опубликованного Захаровой вечером 16 августа поста в Facebook, к предъявленному тринадцати гражданам РФ обвинению она относится критически. «13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда», – написала пресс-секретарь.