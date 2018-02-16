Еще
02:59 17.02.2018
Пришлите свою новость!
02:55
Mgzavrebi и Нино Катамадзе озвучат фестиваль грузинской культуры
02:22
Черниговская, Водолазкин, Цыпкин приглашают на встречу выпускников
02:07
Леонид Алимов представит «Доктора Живаго» в Театре Комиссаржевской
01:52
Бурятский цирк расскажет "Легенды Байкала" без страховки
01:45
Петербуржцам покажут спектакль с сюжетом в духе «Черного зеркала»
01:32
Шотландские панки The Exploited отметят своё российское двадцатилетие
01:13
Театр «На Литейном» приготовил «Превращение» по Кафке
00:50
Порошенко попросил придержать двери перед Украиной или в ЕС, или в НАТО
00:39
Конгресс США призвали усилить международное вещание для противодействия России
00:23
Телеведущая Fox News посоветовала звезде НБА заткнуться в ответ на критику Трампа
00:15
Манчини: У меня контракт с «Зенитом»
00:01
Лавров: Россия подаст судебные иски из-за изъятия дипсобственности в США
16/02
"Горьковскую" открыли перед закрытием
16/02
Трамп: Никакого сговора с Россией не было
16/02
Президент ФИФА предложил отменить зимнее трансферное окно
16/02
Саакашвили заговорил о скором развале Украины
16/02
«Горьковская» закрыта на проверку
16/02
«Дачную амнистию» предлагают продлить
16/02
Конькобежка Воронина об ОИ-2018: Ничего хуже уже быть не может
16/02
МИД России назвало абсурдом выдвинутое Пригожину обвинение во вмешательстве в выборы США
16/02
На инвестфоруме в Сочи подписано соглашений на 794 млрд рублей
16/02
Снегопады в Леноблаcти утихнут ко вторнику
16/02
УЕФА не нашел допинговых нарушений у российских футболистов
16/02
Минюст США обвинил Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы
16/02
Во время очистки крыши от сосулек на Марата погиб рабочий
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Дом на Ремесленной, 5, где невозможно жить из-за стройки, будут расселять
16/02
Бывшее здание Европейского университета перестроят к 2022 году
16/02
Смольный отреставрирует петербургские дворцы и храмы за 325 млн рублей
16/02
СМИ: Бывшая жена Пескова уходит из Россотрудничества
16/02
В дата-центре Xelent объяснили причину сбоя «ВКонтакте»
16/02
Kesko продала Leroy Merlin 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей
16/02
Невнимательные «Газели» не поколебали «Мост глупости» на Софийской
16/02
ОБСЕ: Украинская армия двигается в сторону Луганска
16/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 12-16 февраля
16/02
Прокуратура просит для Шакро Молодого 10 лет колонии
16/02
Детский омбудсмен: Школьница попала в больницу, выкурив электронную сигарету
16/02
Навальный подал жалобу на блокировку интернет-ресурсов по требованию Дерипаски
16/02
Жилищники курьёзно пытались защитить машину от летящего с крыши льда
16/02
Латвиец украл клюшки у женской сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде
16/02
Финны включили в экзамен по русскому песню Слепакова про некачественные российские товары
16/02
На проспекте Художников забил холодный фонтан
16/02
На реставрацию интерьеров Исаакиевского собора выделят 48 млн рублей
16/02
Новым главой «Магнита» стал Помбухчан
16/02
Часы Элвиса Пресли выставили на аукцион с оценкой от 50 до 100 тысяч долларов
16/02
Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК
16/02
В Военно-медицинской академии — новый начальник
16/02
"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре
16/02
Глава МО «Екатерингофский» за счет бюджета «проедет» несколько кругосветок
16/02
Смольный вернулся к идее расширения Шушарской дороги
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Наталья Сокол из арт-группы «Война» попросилась обратно в Россию
16/02
Строители трассы М-11 пополнили федеральный бюджет штрафом на 4 миллиона рублей
16/02
В лифте на Доблести Росгвардия прервала интимное продолжение барного знакомства
16/02
«ВКонтакте» недоступен для пользователей
16/02
«Газпром» продлил спонсорство Лиги чемпионов до 2021 года
16/02
При сходе лавины в Индии погиб россиянин
16/02
«Бесквартирные романтики» рассказали, на каких условиях застройщик соглашался отдать документы на жилье
16/02
МВД хочет отнимать у водителей права за трехкратное нарушение одного правила
16/02
Disney снимет продолжение сказки о «Последнем богатыре»
16/02
Конькобежка Наталья Воронина принесла России восьмую медаль Олимпиады
16/02
Обанкротившегося «мясного короля» Верюжского ищут за долги
16/02
Оздоев и Набиуллин отправились с «Зенитом» на сборы в Рим
16/02
Петербургу обещают снежные и скользкие выходные
16/02
В Омске ищут автомобили для участия в филармоническом концерте
16/02
Банк России решил ударить по валютным табло
16/02
СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов
16/02
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
16/02
В ДТП под Гатчиной один человек погиб, один тяжело ранен
16/02
Комментатор из Австралии назвала всех китайских спортсменов на Олимпиаде одинаковыми
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
16.02.2018 23:15

Саакашвили заговорил о скором развале Украины

Украина может скоро развалиться на части. Главными причинами этого станут большая концентрация средств у олигархов и сепаратистские настроения в регионах. Об этом заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью австрийской газете Die Presse 16 февраля.

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70 процентов капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которым вместе принадлежит половина состояния», — заявил Саакашвили.

К этому еще добавляется то, что многие олигархи содержат собственные вооруженные формирования, вносящие нестабильность в общество. «Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова», — заметил бывший губернатор.

В результате, по мнению политика, «восток и юг страны погибают экономически. В Буковине и Закарпатье есть множество национальных меньшинств. Там растут сепаратистские настроения, которые мы уже видим на востоке. Все больше украинцев иммигрируют. Все это ведет к дезинтеграции и криминализации государства», — подчеркнул Саакашвили.

Михаил Саакашвили в настоящее время обвиняется по уголовным делам в Грузии, где он был президентом. Украина лишила политика гражданства и выслала в Польшу.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10

В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
Магазин "Кей"
16.02.2018 10:00

Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ

День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 12:30

Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц

Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Порошенко попросил придержать двери перед Украиной или в ЕС, или в НАТО
Конгресс США призвали усилить международное вещание для противодействия России
Телеведущая Fox News посоветовала звезде НБА заткнуться в ответ на критику Трампа
Лавров: Россия подаст судебные иски из-за изъятия дипсобственности в США
Трамп: Никакого сговора с Россией не было
Саакашвили заговорил о скором развале Украины
МИД России назвало абсурдом выдвинутое Пригожину обвинение во вмешательстве в выборы США
Минюст США обвинил Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы
Навальный подал жалобу на блокировку интернет-ресурсов по требованию Дерипаски
Наталья Сокол из арт-группы «Война» попросилась обратно в Россию
Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I
Как перешагнуть через рак
Людмила Нарусова: Сурков показал на Украине, как справляются мужчины
Кому достанутся миллиарды «Открытия»
Школа строгого режима
Мобильным устройствам не доверяй, враг все услышит — в эфир не болтай!
Тайные комнаты Меншиковского дворца
Котлетки с пюрешкой за 70 рублей. Тюрьмы Петербурга раскрыли меню
Ответ школьников Илону Маску
«Тесла» - дура, «Союз» - молодец
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Найди художника: китаец-невидимка спрятался в «Эрарте»

Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК

Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
Магазин "Кей"
16.02.2018 10:00
Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ
День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 12:30
Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц
Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
14.02.2018 12:20
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» начал «выращивать» собственных лидеров
Более 50 сотрудников концерна ВКО «Алмаз – Антей» стали победителями программы выявления лидеров трудовых коллективов предприятия по итогам 2017 года. Ключевой этап сборов проходит с 12 до 16 февраля на базе Северо-Западного регионального центра концерна (СЗРЦ)
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00
Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ
Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
shutterstock.com
13.02.2018 13:20
«Уральские авиалинии» запускают акцию «Билеты в лето»
Авиакомпания предоставляет скидки до 30% на любимые летние направления
«Главстрой-СПб»
13.02.2018 13:01
«Главстрой-СПб» меняет ценовую политику
Компания «Главстрой-СПб» пересматривает подход к ценообразованию в своих проектах и выводит на рынок предложение по беспроцентной рассрочке
Магазин "Кей"
12.02.2018 10:00
Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ
2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку в материале
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.