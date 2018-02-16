«Горьковская» закрыта на проверку
Бесхозный предмет лишил пассажиров станции синей ветки петербургского метрополитена поздним вечером 16 февраля.
Как сообщили в пресс-службе метро, с 22:50 поезда по 2-й линии следуют без остановки на «Горьковской». Оставшихся на платформе пассажиров в экстренном порядке попросили покинуть станцию, новых на «Горьковскую» не пускают.
Причиной сбоя стали вещи, которые привлекли внимание работников метро отсутствием хозяина. Степень опасности находки выясняют специалисты.