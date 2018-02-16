Под колпаком у Мюллера

Прокурор Мюллер оценил творческий подход «ольгинских троллей» к вмешательству в дела США и не без юмора предъявил им обвинение. Частная переписка россиян тоже вскрыта, говорит документ Минюста.

Начальный список фигурантов уголовного дела о выборах американского президента возглавил миллиардер из Петербурга Евгений Пригожин. Дюжина других фамилий тесно связана с холдингом бизнесмена «Конкорд». Интернет-интервенция в США осуществлялась под кодовым названием «Проект Лахта», место заокеанским перформансам тоже нашлось.

Заключение спецпрокурора Роберта Мюллера на 37 листах представляет ретроспективу предвыборного процесса в США. Начало российского вмешательства он датирует 2014 годом и на данный момент целиком связывает его с Евгением Пригожиным и подконтрольными ему компаниями.

Пионером указано, безусловно, «Агентство интернет-исследований», выпестованное в Ольгино, переехавшее на Савушкина, 55. По версии обвинения, финансируемые Пригожиным организации нанимали сотни человек для интернет-деятельности – от создания фейковых аккаунтов до техподдержки. Годовой бюджет – миллионы долларов США. Мюллер расписывает штатную структуру, выделяя графический отдел, аналитический, SEO, отдел информтехнологий.

Год 2014-й выделен потому, вероятно, что появился отдел «переводческий». Он сфокусировался на населении США и развил деятельность в Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. К июлю 2016 года в работу на это подразделение было вовлечено около 80 сотрудников.

Американское направление, как следует из обвинительного заключения, на "фабрике троллей" получило отдельное название – «Проект Лахта». Мюллер на момент сентября 2016 года оценивает месячный бюджет проекта в 73 млн рублей (1 млн 250 тысяч долларов), включая выплачиваемый в качестве премий миллион рублей.

Выборами русские управляли, по мнению Мюллера, не только из России. С 4 по 26 июня 2014 года, например, упомянутые в качестве сотрудников «Агентства интернет-исследований» Александра Крылова и Анна Богачева, получив визы, путешествовали по США, включая Неваду, Калифорнию, Нью-Мексико, Колорадо, Иллинойс, Мичиган, Луизиану, Техас, Нью-Йорк. Еще один, не названный, посыльный побывал в Атланте в ноябре 2014-го. Упомянутый посланец Роберт Бовда провалил задание в зачатке. Ему отказали в визе.

Активность в Штатах не была скучной, следует из документа. Например, 29 мая 2016 года у Белого дома в Вашингтоне прошел флэшмоб. Вышел человек с плакатом «Happy 55th Birthday Dear Boss». Мюллер предполагает, что таким образом тролли поздравили с днем рождения Евгения Пригожина. У прокурора есть копия паспорта миллиардера, а в нем указана дата рождения, близкая к перформансу. Кстати, провел его настоящий американец, которому вроде как заплатили.

«Поздравлялка» была зачином. В августе 2016 года, когда кандидатские кампании Клинтон и Трампа были в самом разгаре, американцев радовали уличные представления. 5-го числа среди демонстрантов города Уэст Палм Бич (West Palm Beach) в штате Флорида появился человек, изображающий Хиллари Клинтон в робе заключенной. Эта акция позволила распространить тюремный мем по соцсетям.

18 августа 2016 года во Флориде состоялся еще один перформанс по тюремным мотивам. По версии следствия, американец за плату построил вместительную клетку, а в ней, одетая опять же в робу, расположилась актриса с внешностью Хиллари Клинтон.

После публикации расследования Мюллера президент Дональд Трамп высказался в твиттере вполне четко:

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014-м, задолго до того, как я был объявлен кандидатом. На результаты выборов она не повлияла. Кампания Трампа не сделала ничего плохого – никакого сговора!»

Собственно, прокурор и не проводил никакой параллели между Москвой и президентом и даже наоборот – выделил некую навязчивость троллей. В частности, как указано в расследовании, обвиняемые обращались в штаб Трампа с предложением услуг:

«Мы привлекли кучу подписчиков в соцсетях и решили помочь мистеру Трампу избраться. Вы понимаете, что присутствия в Интернете недостаточно. Мы проведем настоящие акции. Ранее мы организовали мероприятие в Нью-Йорке. Сейчас сконцентрировались на «фиолетовых» штатах, например Флориде».

В фиолетовых штатах демократы и республиканцы имели равную сильную поддержку, поэтому их, штаты, еще называли неопределившимися.

Ну а кто из кандидатов в здравом уме будет отказываться от сторонней помощи, тем более завуалированной под обращение истинных американских патриотов.

Чаще всего в отчете упоминается некий Мэтт Скибер (Matt Skiber), от имени которого теневые российские лоббисты якобы расшатывали американскую общественность. Были и другие аккаунты – созданные или похищенные у граждан США.

«К 2016 году аудитория подконтрольных групп в социальных сетях выросла до тысяч подписчиков», – резюмирует Мюллер.

В качестве инструмента продвижения использовалась платная реклама, уверяет прокурор. Ее заказывали с 2015 года, платили тысячи доларов ежемесячно. Для сокрытия российского следа использовали VPN-сети (virtual private networks), регистрировали сотни электронных адресов у американских провайдеров. С апреля 2016 года, по версии американских властей, россияне стали активно оплачивать политическую рекламу. В соцсетях мощную поддержку получили, например, лозунги: «Я говорю "нет" Хиллари Клинтон» и «Мы не можем доверить Хиллари заботу о наших ветеранах!».

Из России, как можно сделать вывод, операционной деятельностью руководил Михаил Быстров – бывший сотрудник правоохранительных органов. В октябре 2006 года полковник Быстров уволился с должности начальника Московского РУВД, а в 2014-м молчаливо блистал гендиректором «Агентства интернет-исследований». В 2015 – 2016 годах Быстров, утверждается в отчете, часто обсуждал с Пригожиным проект «Лахта», в том числе при личных встречах.

Троллям не была чужда маскировка, отдает должное Мюллер. После избрания Трампа в ноябре 2016 года из России была подготовлена и проведена акция в Нью-Йорке по поддержке Трампа, и в то же время те же лица провели мероприятие «Трамп не мой президент».

Судя по отчету, Мюллеру стала доступна частная переписка некоторых петербуржцев, причисленных к троллям. Одна из фигуранток, Ирина Каверзина, упомянута в таком контексте:

«Обвиняемые уничтожали доказательства для воспрепятствованию расследованию. 13 сентября 2017 года Каверзина написала члену своей семьи электронное письмо: «У нас на работе небольшой кризис. ФБР разрушила нашу деятельность (это не шутка)... Мы с коллегами заметаем следы… Я создала все эти картинки и посты, и американцы верят, что они сделаны самими американцами».

В обвинительном заключении перечислены десяток компаний, о которых давно говорили как о подконтрольных Пригожину, а также сам Пригожин и еще двенадцать человек: Быстров, Михаил Бурчик (Абрамов), Крылова, Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Каверзина и Владимир Венков. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в сговоре с целью обмана США (использование американской компьютерной инфраструктуры, похищение данных граждан США, вмешательство в выборы, уничтожение улик) и сетевом и банковском мошенничестве. Есть одна перспективная пометка в отчете: эти персоны якобы совершали преступления совместно с иными установленными и неустановленными лицами.

Евгений Пригожин прокомментировал расследование агентству РИА Новости:

«Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят».

В комментарии «Невским новостям» (это издание тоже связывают с Пригожиным) миллиардер сообщил, что 17 февраля проведет консультации с адвокатами для защиты чести и достоинства в американском суде, а также для защиты интересов россиян, которых США обвиняют в нарушении закона.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»