МИД России назвало абсурдом выдвинутое Пригожину обвинение во вмешательстве в выборы США

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова оперативно отреагировала на 37-страничное обвинительное заключение спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы. Реакция последовала после прочтения новостных лент, а не самого акта Мюллера.

Как следует из опубликованного Захаровой вечером 16 августа поста в Facebook, к предъявленному тринадцати гражданам РФ обвинению она относится критически.

«13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда», – написала пресс-секретарь.

Из первой части публикации следует, что анализ проведенному расследованию Мария Захарова провела по сообщениям СМИ. «Агентства молнят: «Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Их обвиняют в организации предвыборных манифестаций в США, оплате участия «реальных американцев», желании дискредитировать Клинтон, Рубио и Круза, поддержать Сандерса и Трампа...» Остальное даже читать нет сил», – заключила представитель МИД.

Обвинительное заключение за подписью Роберта Мюллера опубликовано 16 февраля на сайте Минюста США. В нем, в частности, указано, что граждане России приезжали в Штаты под надуманным предлогом, налаживали связи с представителями Дональда Трампа, маскировались под американских пользователей соцсетей и формировали информационную повестку.