На инвестфоруме в Сочи подписано соглашений на 794 млрд рублей

На Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано 538 соглашений на 794,1 млрд руб., сообщает пресс-служба Росконгресса.

«За время работы Форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество участников форума выросло на 27% по сравнению с 2017 годом. Общее количество участников по всем категориям (включая СМИ, участников выставки) составил 6123 человека из России и 63 стран мира.