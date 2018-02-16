Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не нашел допинговых нарушений у российских футболистов, выступавших на чемпионате Европы — 2012, чемпионате мира — 2014, чемпионате Европы — 2016 и Кубке конфедераций — 2017. Об этом сообщает ТАСС.

«УЕФА недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на чемпионате Европы — 2012, чемпионате мира — 2014, чемпионате Европы — 2016 и Кубке конфедераций — 2017, используя последние разработки и методы лабораторий WADA.

Все результаты были отрицательными», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз не нашел нарушений у футболистов, выступавших в 2012-2015 гг.