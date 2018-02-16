Минюст США обвинил Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы
На результат президентских выборов Соединенных Штатов Америки могли повлиять 13 граждан России. Американский Минюст 16 февраля опубликовал список обвиняемых, среди которых петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
О том, как дислоцирующаяся в Петербурге «фабрика троллей» участвовала в американской президентской кампании, в октябре 2017 года рассказал в своем расследовании РБК. По данным издания, «тролли» публиковали в сети по тысяче материалов в неделю о расовых проблемах, отделении Техаса, легализации оружия и ЛГБТ. Примерная аудитория доходила до 20-30 млн человек в день. За два года расходы на американский филиал «фабрики троллей» составили, по подсчетам РБК, 2 миллиона долларов.
С созданием «фабрики троллей» связывают Евгения Пригожина. В ноябре прошлого года он опроверг свою причастность и к «фабрике», и ко вмешательству в американские выборы.
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Справка:
«Фонтанка» писала, что новая тайная медиаструктура в Петербурге появилась в 2013 году. Основная по численности «боевая сила» поначалу базировалась в Ольгино. Позже перебралась на Савушкина, 55. Сотрудники структуры были заняты размещением массы платных комментариев, направляющих в нужное русло обсуждения на различных сетевых площадках.
Кроме того, наше издание сообщало об интернет-сайтах с персональными данными критически настроенных к власти блогеров, на которых впоследствии были совершены нападения. Контроль за этими порталами якобы осуществлялся сотрудниками структур, связанных с Пригожиным.
В сентябре Facebook объявил, что в рамках расследования об использовании соцсети для влияния на выборы в США выявили и заблокировали сотни аккаунтов с якобы проплаченной из России политической рекламой. Позднее упоминания о России из доклада о манипуляции соцсетью исключили.