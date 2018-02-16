Минюст США обвинил Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы

На результат президентских выборов Соединенных Штатов Америки могли повлиять 13 граждан России. Американский Минюст 16 февраля опубликовал список обвиняемых, среди которых петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

О том, как дислоцирующаяся в Петербурге «фабрика троллей» участвовала в американской президентской кампании, в октябре 2017 года рассказал в своем расследовании РБК. По данным издания, «тролли» публиковали в сети по тысяче материалов в неделю о расовых проблемах, отделении Техаса, легализации оружия и ЛГБТ. Примерная аудитория доходила до 20-30 млн человек в день. За два года расходы на американский филиал «фабрики троллей» составили, по подсчетам РБК, 2 миллиона долларов.

С созданием «фабрики троллей» связывают Евгения Пригожина. В ноябре прошлого года он опроверг свою причастность и к «фабрике», и ко вмешательству в американские выборы.