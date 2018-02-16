Во время очистки крыши от сосулек на Марата погиб рабочий

Рабочий сорвался с крыши во время уборки наледи в центре Петербурга. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Как сообщили «Фонтанке» читатели, 16 февраля на высоте не удержался один из рабочих, счищавших снег с дома на углу Невского проспекта и улицы Марата. Мужчина, как заметили случайные свидетели, работал со страховкой, но она не задержала его падение. Он пролетел пять этажей и упал во внутренний двор.

В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что мужчина 42 лет разбился насмерть. Дом обслуживает Жилкомсервис №2 Центрального района. Там подтвердили, что в пятницу с крыши упал рабочий. Уборку кровель выполняет подрядная организация. Напомним, 14 февраля аналогичный случай произошёл на Дегтярной улице. Наледь с дома сбивали сотрудники ООО «Развитие».