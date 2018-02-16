Дом на Ремесленной, 5, где невозможно жить из-за стройки, будут расселять

Дом на Ремесленной улице, 5, жители которого не раз устраивали отчаянные акции против стройки моста через Малую Неву в районе острова Серный, будет расселен. Напомним, мост мешал обитателям дома не сам по себе, а из-за ужасного шума стройки: здание стоит буквально в нескольких метрах от будущей гигантской переправы. В декабре 2017-го они вывесили на доме огромный баннер «Мы не хотим жить под мостом!» А вечером 14 февраля те же отчаявшиеся жители дома вывесили в окнах светодиодную подсветку в виде надписи «Путин, помоги!»

Вероятно, это сработало: как сообщают 16 февраля в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, уже на следующий день на место приехали чиновники жилкома, комитета имущественных отношений, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Госжилинспекции, администрации Петроградского района, ООО «ЦДСК» и ЗАО «Пилон» (которое ведет стройку моста). «По поручению губернатора проблемы жителей взяты под особый контроль», – сообщает телеграм-канал Албина.

Теперь районная межведомственная комиссия и районная администрация оценят состояние дома на предмет аварийности. В течение марта комиссия рассмотрит заявления владельцев жилья. В апреле будет подготовлено заключение о пригодности либо непригодности помещений для проживания. После этого жилкомитет получит данные, на основе которых рассчитает площадь, необходимую для переселения. Само долгожданное расселение обещают начать в мае 2018 года.