Бывшее здание Европейского университета перестроят к 2022 году

Адресная программа бюджета Петербурга на 2018 год предусматривает начало проектирования переделки особняка Кушелева-Безбородко – здания на Гагаринской улице, где ранее располагался Европейский Университет. Об этом 16 января во время отчета администрации Центрального района сообщил вице-губернатор Сергей Мовчан.

По его словам, здание приспособят для размещения там Академии цифровых технологий – учреждения дополнительного образования для детей и взрослых. Все строительные работы завершат уже через четыре года, то есть в 2022 году.