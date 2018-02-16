Бывшее здание Европейского университета перестроят к 2022 году
Адресная программа бюджета Петербурга на 2018 год предусматривает начало проектирования переделки особняка Кушелева-Безбородко – здания на Гагаринской улице, где ранее располагался Европейский Университет. Об этом 16 января во время отчета администрации Центрального района сообщил вице-губернатор Сергей Мовчан.
По его словам, здание приспособят для размещения там Академии цифровых технологий – учреждения дополнительного образования для детей и взрослых. Все строительные работы завершат уже через четыре года, то есть в 2022 году.
Справка:
В конце 2017 года университет покинул здание на Гагаринской улице после двухлетней борьбы — за свое место и за свою лицензию. В 2016 году в университет, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, нагрянули с проверками. Их инициатором стал депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов, как он объяснял, якобы ему пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с назначением Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ. Якобы жалоба в Генпрокуратуру была выгодна конкурентам Кудрина и противникам его идей.
Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, однако юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза. Одновременно комитет имущественных отношений разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко.