Смольный отреставрирует петербургские дворцы и храмы за 325 млн рублей, следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

15 конкурсов объявила 16 февраля«Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры», подчиняющаяся КГИОП. Треть всей суммы (107,5 млн рублей) достанутся организациям, которые будут ремонтировать Дворец Юсуповых на Мойке. В нем планируется отреставрировать вестибюль, бильярдную, секретарскую, переднюю и гардеробную, обновить фасады флигелей.

Около 52 млн рублей Смольный готов израсходовать на ремонт Большого зала «Дома Мятлевых» на Почтамтской улице. Также работы пройдут в Аничковом дворце, особняке Кельха на улице Чайковского, особняке Франка на 21-й линии В.О. и Доме второго Каменноостровского товарищества устройства постоянных квартир на Кронверкском проспекте.

Помимо особняков будут ремонтировать храмы – Собор Воскресения Словущего, входящий в комплекс «Смольный монастырь», буддийский храм на Приморском проспекте, церковь Богоявления на Двинской улице.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 марта, его итоги будут подведены 29 марта. Работы должны быть завершены к 15 ноября 2018 года.