Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами

Поход Центробанка против банков довел до тотального контроля за клиентами. Одна операция — и счет блокируется. Кто скажет о лютости, не видел банкиров Швейцарии и Израиля.

Тинькофф заблокировал счет клиента и потребовал от него рассказать, как он тратит прибыль, каким контрагентам и за что переводит деньги, а также показать диплом о высшем образовании. В банке назвали это принципом «знай своего клиента» и посоветовали привыкнуть — так будут проверять теперь везде. По просьбе «Фонтанки» банкиры составили памятку, каких операций лучше избегать, чтобы не потерять свои деньги.

В День всех влюбленных предприниматель Павел Проценко получил смс от Тинькофф Банка. Но не с поздравлением. Ему сообщили, что все операции по его счету временно приостановлены.

– До этого, неделю назад, меня попросили предоставить сканы договоров со всеми контрагентами, приложения, акты, счета, декларацию за 2016 г, сканы платежей в налоговую, информационную справку о бизнес-процессах, куда я перевожу деньги, каким образом я трачу средства от выручки бизнеса. Но самый абсурдный пункт заключался в том, что я должен предоставить статьи, публикации в СМИ, другие подтверждающие мою компетенцию документы, – рассказал бизнесмен.

А после блокировки личный менеджер Павла в банке сообщил ему, что к дополнение ко всему вышеперечисленному теперь еще нужно прислать скан его диплома о высшем образовании.

– Сказали, что после как вы предоставите все это, кстати, на выполнение требований дали 2 дня, будем решать вопрос о вашей разблокировке, – описал ситуацию Проценко.

Бизнесмен написал о ситуации в Facebook, отметил банк, и получил десятки комментариев и перепостов. Блокировка была снята, но диплом всё-таки пришлось показать.

– Тинькофф Банк, как и любой другой банк, исполняет требования Банка России и реализует принцип «знай своего клиента», поэтому может запрашивать разъяснения и документы, касающиеся деятельности своих клиентов. Если клиент не присылает запрашиваемые документы в установленный срок, банк может ограничить для него дистанционное банковское обслуживание. Так и произошло в случае с Павлом Проценко, – пояснили «Фонтанке в пресс-службе кредитного учреждения.

Опрошенные «Фонтанкой» игроки рынка сообщили, что подобного рода проверки сейчас набирают силу. Череда санаций и отзывов лицензий довела банки до необходимости изучать клиентов досконально и «на всякий случай», чтобы не последовать за «Югрой» и другими, где значительная доля операций клиентов, связанных с владельцами банка, имела признаки нарушения законодательства.

– На наш взгляд, количество мер по ужесточению контроля в отношении клиентов увеличилось, начиная со второго квартала 2017 года, – сообщила «Фонтанке» Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками Блока Массового Бизнеса «Альфа-Банка».

Председатель правления «Энергомашбанка» Геннадий Ветров отметил нарастание объема проверок с конца лета-начала осени.

По словам директора Северо-Западного филиала «БКС Премьер» Вадима Исакова, ужесточение регулирования банковского обслуживания связано с исполнением известного закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). Он призван пресекать использование бизнеса для нелегальных схем и бороться с теневой экономикой. Главным образом, речь идет о борьбе с «фирмами-однодневками» и схемами по незаконному обналичиванию средств.

В июле ЦБ выпустил рекомендации, как отличить компании, за которыми банки должны установить усиленный контроль.

Например, рекомендовано приглядеться к компаниям, где наличные составляют более 30% от недельного оборота. К юрлицам, где с даты создания компании прошло менее двух лет. Фирмам, где налоговая нагрузка является минимальной или где средства поступают на счет суммами меньше 600 тыс. рублей, а снятие наличных осуществляется регулярно, ежедневно или в течение трех-пяти дней с момента поступления.

Вызывать вопросы у банков, по мнению ЦБ, должны компании, где деньги снимаются в конце одного операционного дня и снова — в начале следующего или даже если у клиента несколько корпоративных карт, через которые снимаются наличные, а других операций почти нет. И это далеко не полный перечень.



– Таким образом, с риском внезапной блокировки счетов может столкнуться любая недавно открывшаяся компания, особенно если ее деятельность связана с большим количеством наличности, например, из сферы торговли, туризма, бытовых услуг и так далее, – отметил Исаков.

– Если клиент вносит деньги и тут же, на следующий день, их снимает – это уже повод, чтобы доложить о его действиях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Не говоря уже о более сложных схемах, – добавил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По словам Ветрова, далеко не все клиенты святые и, по сути, банки находятся между молотом и наковальней.

– Есть жесткий список 550-п, который обновляется ежедневно. В этой базе может в любой момент выскочить контрагент и твои платежи на этого контрагента будут признаны сомнительными. А за проведение сомнительных операций ЦБ ужесточил суммы штрафов для коммерческих банков.

Есть к чему стремиться



При этом за рубежом, по словам Ветрова, банковская система в плане регулирования выстроена ещё жёстче.

– Например, в Израиле нельзя просто открыть даже карточку, пока добропорядочный гражданин Израиля за тебя не поручится, что ты благонадежный клиент, – рассказал Ветров. – В Швейцарии даже если ты зарегистрировал компанию, но не доказал там формат деятельности, что он будет не технический и номинальный, тебе расчетный счет никто не откроет.

В Евросоюзе банки по закону обязаны рассматривать предприятия, даже находящиеся на территории союза, но принадлежащие иностранным владельцам, как резидентов другой страны, со всеми соответствующими рисками. Зачастую это ведет к отказу в обслуживании.

А во многих странах ЕС, например, для резидентов и не резидентов действуют ограничения в оплате наличными. В Италии и Греции — до 3000 евро. За нарушение порядка положены штраф до 40% от платежа, но не менее 3 тысяч евро. А при оперировании суммой, равной или превышающей 50 тысяч евро, минимальный штраф будет увеличен в пять раз.

Все эти меры также направлены на борьбу с теневой экономикой. Так что российским банкам есть к чему стремиться.

В «Альфа-Банке» по просьбе «Фонтанки» составили перечень основных операций, которые могут вызвать приостановку обслуживания:

– обналичивание – систематическое снятие со счета денежных средств в объеме 80% и более от дебетового оборота по счету или переводы на физических лиц в аналогичном объеме.

– транзитные операции – регулярное зачисление денежных средств от большого количества контрагентов с последующим списанием в короткие сроки, при этом со счета уплата налогов осуществляется в незначительных размерах, операции обладают признаками фиктивных.

– вывод капитала за границу при оплате авансовых платежей за нематериальные услуги без одновременной оплаты НДС или за товары, не пересекающие таможенную границу.

Чтобы избежать блокировки счета, предпринимателям необходимо:

– Обязательно платить налоги через банк по основной деятельности и отчисления в бюджет за своих сотрудников.

– При расчетах с физическими лицами помнить о том, что ИП и юридические лица при этом становятся налоговыми агентами и необходимо оплачивать НДФЛ и отчисления в фонды с таких выплат.

– Не снимать много наличных денежных средств, так как расчеты между ИП и юрлицами в наличной форме ограничены законодательно в размере 100 тыс рублей в день, а при больших объемах снятия банк будет вынужден запросить документы о расходовании наличных.

– Важно правильно оформлять договоры и другие документы с контрагентами для защиты интересов в случае возникновения какой-то спорной ситуации, а также это поможет оперативно предоставить документ по запросу банка.

– Необходимо обратить внимание на заполнение назначения платежа в платежных поручения – там обязательно должно быть указаны назначение платежа, реквизиты договора или счета.

– Ну и конечно же, при поступлении запроса со стороны банка необходимо своевременно предоставлять документы, так как не предоставление информации и документов может ограничить доступ к платежам и переводам в интернет-банке или отказать в проведении операции.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»