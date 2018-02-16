СМИ: Бывшая жена Пескова уходит из Россотрудничества

Еще
02:59 17.02.2018
Пришлите свою новость!
02:55
Mgzavrebi и Нино Катамадзе озвучат фестиваль грузинской культуры
02:22
Черниговская, Водолазкин, Цыпкин приглашают на встречу выпускников
02:07
Леонид Алимов представит «Доктора Живаго» в Театре Комиссаржевской
01:52
Бурятский цирк расскажет "Легенды Байкала" без страховки
01:45
Петербуржцам покажут спектакль с сюжетом в духе «Черного зеркала»
01:32
Шотландские панки The Exploited отметят своё российское двадцатилетие
01:13
Театр «На Литейном» приготовил «Превращение» по Кафке
00:50
Порошенко попросил придержать двери перед Украиной или в ЕС, или в НАТО
00:39
Конгресс США призвали усилить международное вещание для противодействия России
00:23
Телеведущая Fox News посоветовала звезде НБА заткнуться в ответ на критику Трампа
00:15
Манчини: У меня контракт с «Зенитом»
00:01
Лавров: Россия подаст судебные иски из-за изъятия дипсобственности в США
16/02
"Горьковскую" открыли перед закрытием
16/02
Трамп: Никакого сговора с Россией не было
16/02
Президент ФИФА предложил отменить зимнее трансферное окно
16/02
Саакашвили заговорил о скором развале Украины
16/02
«Горьковская» закрыта на проверку
16/02
«Дачную амнистию» предлагают продлить
16/02
Конькобежка Воронина об ОИ-2018: Ничего хуже уже быть не может
16/02
МИД России назвало абсурдом выдвинутое Пригожину обвинение во вмешательстве в выборы США
16/02
На инвестфоруме в Сочи подписано соглашений на 794 млрд рублей
16/02
Снегопады в Леноблаcти утихнут ко вторнику
16/02
УЕФА не нашел допинговых нарушений у российских футболистов
16/02
Минюст США обвинил Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы
16/02
Во время очистки крыши от сосулек на Марата погиб рабочий
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Дом на Ремесленной, 5, где невозможно жить из-за стройки, будут расселять
16/02
Бывшее здание Европейского университета перестроят к 2022 году
16/02
Смольный отреставрирует петербургские дворцы и храмы за 325 млн рублей
16/02
СМИ: Бывшая жена Пескова уходит из Россотрудничества
16/02
В дата-центре Xelent объяснили причину сбоя «ВКонтакте»
16/02
Kesko продала Leroy Merlin 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей
16/02
Невнимательные «Газели» не поколебали «Мост глупости» на Софийской
16/02
ОБСЕ: Украинская армия двигается в сторону Луганска
16/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 12-16 февраля
16/02
Прокуратура просит для Шакро Молодого 10 лет колонии
16/02
Детский омбудсмен: Школьница попала в больницу, выкурив электронную сигарету
16/02
Навальный подал жалобу на блокировку интернет-ресурсов по требованию Дерипаски
16/02
Жилищники курьёзно пытались защитить машину от летящего с крыши льда
16/02
Латвиец украл клюшки у женской сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде
16/02
Финны включили в экзамен по русскому песню Слепакова про некачественные российские товары
16/02
На проспекте Художников забил холодный фонтан
16/02
На реставрацию интерьеров Исаакиевского собора выделят 48 млн рублей
16/02
Новым главой «Магнита» стал Помбухчан
16/02
Часы Элвиса Пресли выставили на аукцион с оценкой от 50 до 100 тысяч долларов
16/02
Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК
16/02
В Военно-медицинской академии — новый начальник
16/02
"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре
16/02
Глава МО «Екатерингофский» за счет бюджета «проедет» несколько кругосветок
16/02
Смольный вернулся к идее расширения Шушарской дороги
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Наталья Сокол из арт-группы «Война» попросилась обратно в Россию
16/02
Строители трассы М-11 пополнили федеральный бюджет штрафом на 4 миллиона рублей
16/02
В лифте на Доблести Росгвардия прервала интимное продолжение барного знакомства
16/02
«ВКонтакте» недоступен для пользователей
16/02
«Газпром» продлил спонсорство Лиги чемпионов до 2021 года
16/02
При сходе лавины в Индии погиб россиянин
16/02
«Бесквартирные романтики» рассказали, на каких условиях застройщик соглашался отдать документы на жилье
16/02
МВД хочет отнимать у водителей права за трехкратное нарушение одного правила
16/02
Disney снимет продолжение сказки о «Последнем богатыре»
16/02
Конькобежка Наталья Воронина принесла России восьмую медаль Олимпиады
16/02
Обанкротившегося «мясного короля» Верюжского ищут за долги
16/02
Оздоев и Набиуллин отправились с «Зенитом» на сборы в Рим
16/02
Петербургу обещают снежные и скользкие выходные
16/02
В Омске ищут автомобили для участия в филармоническом концерте
16/02
Банк России решил ударить по валютным табло
16/02
СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов
16/02
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
16/02
В ДТП под Гатчиной один человек погиб, один тяжело ранен
16/02
Комментатор из Австралии назвала всех китайских спортсменов на Олимпиаде одинаковыми
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
16.02.2018 20:31

СМИ: Бывшая жена Пескова уходит из Россотрудничества

Бывшая жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская покинет пост главы Центра науки и культуры в Париже 28 февраля.

Как написал 16 февраля главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале, Солоцинская сама решила уйти из Россотрудничества. Однако источники телеканала «Дождь» уверяют, что бывшую жену Пескова могут уволить «в связи с утратой доверия». Причиной, как сообщает издание, могут стать два бизнеса, не упомянутые в ее декларации. «Проверка показала, что Солоцинская не указала в декларации свои доли в компаниях, а за это по нормам государственной службы увольняют сразу. Речь идет о двух компаниях — российской и французской», — заявил собеседник «Дождя». Он уточнил, что Солоцинской предлагали написать заявление по собственному желанию. После чего глава Центра науки и культуры якобы отправила руководству Россотрудничества письмо, в котором угрожала связями с главой Чечни. Как пишет «Дождь», Солоцинская упоминала не только «личные связи с Кадыровым», но и «одну из своих ближайших подруг, которая баллотируется на пост президента России и крайне озабочена сложившейся ситуацией».

Сама Солоцинская отрицает свое возможное увольнение и говорит, что никакого незадекларированного бизнеса у нее нет. 

Напомним, в декабре 2017-го Алексей Навальный заявил, что обнаружил у Екатерины Солоцинской недвижимость во Франции, зарегистрированную на французское юрлицо — французскую компанию «Сириус». Кроме того, в СМИ сообщали о долях полной тезки бывшей жены Пескова — Екатерины Владимировны Солоцинской — в двух компаниях в России. Правда, размах этого бизнеса не впечатляет. Один из них — недорогой салон красоты в районе Новых Черемушек в Москве (чистая прибыль компании — 87 тыс. рублей). Второй — 35% акций в компании «Минком» (занимается торговлей ювелирными изделиями). 2016 год «Минком» завершил с убытком в 5,3 млн рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50

«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково

17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15

«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45

10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре

С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Бывшая жена Пескова уходит из Россотрудничества
Верховный суд не дал Собчак снять Путина с выборов
У Кремля не появилось новой информации о погибших в Сирии россиянах
Главком ВМФ: Российский флот получил неоценимый опыт в Сирии
Эрдоган и Тиллерсон говорили более трех часов
Полиция Петербурга ищет видео участников “забастовки избирателей”
В Генпрокуратуре появилось управление по делам несовершеннолетних
Путин: Прокуратура должна продолжить противодействие экстремизму в Интернете
Песков: Обвинения России в создании вируса Petya — «продолжение русофобской кампании»
Песков: Кремль не засекречивал информацию о погибших в Сирии
Комстрою нашли руководителя
«Для меня все люди равны, а что они делают по ночам – не моё дело»
Начальников для Арктики вырастят в Петербурге
Политические игры
Настя Рыбка: Да, мою книгу Путин читал
Бой с тенью Медведева за пост № 1
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
«Смольный в моем сердце»
В Петербурге растроился штаб Путина
Кому выгодна высокая или низкая явка
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Найди художника: китаец-невидимка спрятался в «Эрарте»

Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК

Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.