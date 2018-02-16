СМИ: Бывшая жена Пескова уходит из Россотрудничества

Бывшая жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская покинет пост главы Центра науки и культуры в Париже 28 февраля.

Как написал 16 февраля главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале, Солоцинская сама решила уйти из Россотрудничества. Однако источники телеканала «Дождь» уверяют, что бывшую жену Пескова могут уволить «в связи с утратой доверия». Причиной, как сообщает издание, могут стать два бизнеса, не упомянутые в ее декларации. «Проверка показала, что Солоцинская не указала в декларации свои доли в компаниях, а за это по нормам государственной службы увольняют сразу. Речь идет о двух компаниях — российской и французской», — заявил собеседник «Дождя». Он уточнил, что Солоцинской предлагали написать заявление по собственному желанию. После чего глава Центра науки и культуры якобы отправила руководству Россотрудничества письмо, в котором угрожала связями с главой Чечни. Как пишет «Дождь», Солоцинская упоминала не только «личные связи с Кадыровым», но и «одну из своих ближайших подруг, которая баллотируется на пост президента России и крайне озабочена сложившейся ситуацией».

Сама Солоцинская отрицает свое возможное увольнение и говорит, что никакого незадекларированного бизнеса у нее нет.

Напомним, в декабре 2017-го Алексей Навальный заявил, что обнаружил у Екатерины Солоцинской недвижимость во Франции, зарегистрированную на французское юрлицо — французскую компанию «Сириус». Кроме того, в СМИ сообщали о долях полной тезки бывшей жены Пескова — Екатерины Владимировны Солоцинской — в двух компаниях в России. Правда, размах этого бизнеса не впечатляет. Один из них — недорогой салон красоты в районе Новых Черемушек в Москве (чистая прибыль компании — 87 тыс. рублей). Второй — 35% акций в компании «Минком» (занимается торговлей ювелирными изделиями). 2016 год «Минком» завершил с убытком в 5,3 млн рублей.