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16.02.2018 20:11

В дата-центре Xelent объяснили причину сбоя «ВКонтакте»

Дата-центр Xelent назвал внешние причины, повлиявшие на работу компании и её клиентов — в частности, социальной сети «ВКонтакте». Предварительное объяснение нашли в аварии «Ленэнерго», но там проблемы на подстанциях отрицают. 

Как следует из письма, которое получили клиенты петербургского филиала дата-центра Xelent, первопричиной сбоя стало отключение напряжения в сети «Ленэнерго» ПС-97 110 кВ. Оно якобы произошло в 15.50. После этого включилось резервное энергоснабжение, но на работе сетевого оборудования перепад всё равно отразился. Его пришлось перезагружать, что заняло некоторое время. Кроме «ВКонтакте» последствия коснулись 10% клиентов компании.

«В момент переключения нагрузки произошло кратковременное прерывание синусоиды, которое длилось 24 мс, в результате чего перезагрузилось чувствительное сетевое оборудование некоторых телеком-операторов и сетевое оборудование Vkontakte», – говорится в сообщении Xelent. 

В «Ленэнерго» «Фонтанке» уточнили, что никаких аварий на их подстанциях не было. В 15.44 произошло технологическое нарушение на объекте, за который отвечает «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК). Центральный офис компании также расположен в Петербурге, однако связаться с ними не удалось – пресс-служба в пятницу работает по сокращенному графику. При этом напряжение до нуля не падало, а только ненадолго просело. 

«Потребители «Ленэнерго» были автоматически переведены на резервную схему электроснабжения», – уточнили в пресс-службе компании и пояснили, что локальное секундное падение напряжения способны компенсировать системы бесперебойного питания. 

В петербургском филиале дата-центра Xelent наличие или отсутствие бесперебойников не прокомментировали, но уточнили, что ещё разбираются, почему так сработало оборудование. 

Напомним, жалобы на работу «ВКонтакте» посыпались после половины четвертого вечера. Примерно через час заработали сообщения, к пяти восстановили остальные сервисы, но еще некоторое время соцсеть сбоила. О неполадках писали из Петербурга, Москвы, Самары, Новосибирска, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска и Перми.

Справка:

Xelent — крупный дата-центр Северо-Запада России, оказывающий услуги в сфере DC-аутсорсинга. Клиенты могут арендовать серверное оборудование, получить помощь с транспортировкой IT-систем или перенести всю инфраструктуру предприятия в виртуальную среду (IaaS) с помощью создания собственного облачного дата-центра. Оборудование Xelent доверили больше 350 организаций. Компания обещает экономию, комфорт, безопасность и бесперебойность.


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