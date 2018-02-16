Улететь из Пулково - дороже, зато куда глаза глядят

В новом сезоне Пулково добавит перевозчиков и направлений, но дешевле ни Турция, ни Европа не станут. Регулярные рейсы в Египет - перспектива только осени.

О девяти новых направлениях в летнем расписании петербургского аэропорта 16 февраля рассказал коммерческий директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин. Число чартеров тоже вырастет. Сообщение с Египтом пока будет доступно только для футбольных болельщиков.

Летнее расписание начнет действовать с конца марта, у петербуржцев появится больше шансов улететь напрямую на популярные морские курорты и в туристические центры. S7 готов доставить в хорватскую Пулу раз в неделю по воскресеньям. Дочка «Аэрофлота», лоукостер «Победа», впервые начнет летать из Петербурга за рубеж и поможет добраться в испанскую Жирону. Полеты стартуют со 2 июня, рейсы два раза в неделю.

Вернется в Северную столицу Air Malta, которая прекратила сообщение в 2014 году из-за кризиса. Рейсы будут выполняться с Мальты в Петербург по средам и субботам, обратно – по четвергам и воскресеньям. Турецкая Onur Air, которая до этого осуществляла из Пулково только чартерные перевозки, будет летать на регулярной основе в Аланию. Количество рейсов пока неизвестно: по состоянию на 16 февраля, Пулково не появилось в меню на сайте компании.

К курортным направлениям можно причислить и итальянскую Пизу. Туда начнут летать сразу два перевозчика – S7 (с 26 марта) и «Победа» (с 18 февраля), оба дважды в неделю.

Тем, кто не настроен на пляжный отдых, тоже будет из чего выбрать. С 17 февраля «Победа» готова доставлять петербуржцев в Кёльн дважды в неделю. Немецкая Germania начнет летать в Дрезден с 27 апреля. Из ближнего зарубежья новым направлением станет армянский Гюмри. Туда с 18 апреля отправится «Победа». Все рейсы будут осуществляться дважды в неделю. А вот от сообщения с Минском «Победе» пришлось отказаться – не смогли договориться с белорусами о ценах на обслуживание.

В столицу китайской провинции Сычуань Чэнду из Петербурга будет летать авиакомпания Sichuan Airlines, в Нанкин – iFly. Оба направления уже присутствуют в зимнем расписании Пулково, но летом жители Северной столицы смогут попасть туда впервые. «Летнее расписание пока сверстано на 90%, есть еще заявки, по которым мы ведем переговоры», – подчеркнул Евгений Ильин. Конкретных претендентов он не назвал, но добавил, что речь идет о европейских и азиатских направлениях.

Помимо новых маршрутов вырастет число перевозчиков и частотность рейсов по существующим. К примеру, другая «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия», с 25 марта откроет ежедневные рейсы из аэропорта Пулково в лондонский аэропорт Гатвик. S7 начнет летать в Аликанте, Копенгаген и Стокгольм, «Уральские авиалинии» — во Франкфурт-на-Майне, «Победа» – в Тбилиси.

Прошлогоднее летнее расписание оставили в силе авиакомпании Air Serbia (Белград), Alitalia (Рим), Brussels Airlines (Брюссель), Ellinair (несколько городов Греции), China Eastern Airlines (Шанхай), Croatia Airlines (Загреб), Montenegro Airlines (Тиват), Korean Air (Сеул), Aegean Airlines (Греция), Bulgaria Air (Бургас), Iberia (Мадрид), Nouvelair Tunisie (Монастир), China Southern Airlines (Урумчи).

Желающие провести отпуск в России тоже не останутся без новинок. По данным Пулково, «Победа» начнет летать из Северной столицы в Калининград, Нижнекамск и Ульяновск. S7 добавит в расписание Мурманск и Пермь.

Станет разнообразнее и чартерная программа 2018 года, пообещал Евгений Ильин. Роста въездного потока Пулково ждет в первую очередь от Ирана и Китая. Активность на время чемпионата мира по футболу проявляет Египет. По словам топ-менеджера, арабская республика подала около 50 заявок на чартеры в Северную столицу. К возобновлению рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Пулково тоже готовится, но уже в осеннем сезоне. Летом же чартерные перевозчики будут доставлять петербуржцев преимущественно на европейские и турецкие курорты. «Есть желание турецких компаний увеличить присутствие. Если они получат разрешение, то мы увидим новых игроков», – отметил Евгений Ильин.

Появление дополнительных рейсов и авиакомпаний приведет к усилению конкуренции, а значит, цены для потребителей будут снижаться. Кроме того, Пулково дает скидку новым перевозчиками по аэропортовым сборам, что также должно обеспечить более привлекательные цены, говорит Ильин.

По данным систем бронирования, билеты на популярные направления в этом году скорее подорожают. По подсчету сервиса OneTwoTrip, средняя стоимость перелета из Петербурга и обратно летом 2018 года составит 19 500 рублей, что на 8% дороже прошлогоднего сезона. Из популярных курортных направлений сильнее всего выросли в цене Барселона (+21%), Ларнака (+11%) и Симферополь (+7%).

Добираться на отдых с пересадкой зачастую дешевле. К примеру, улететь в начале июня в Барселону можно за 247 евро (17,5 тысяч рублей), но это если через Ригу и с помощью Air Baltic. А прямой рейс авиакомпании «Россия» будет стоить почти 29 тысяч рублей. Слетать в Копенгаген через Хельсинки тогда же можно за 14,2 тысячи рублей с помощью Finn Air, тогда как у S7 билеты будут стоить 17 тысяч рублей. Прямой перелет из Северной столицы на Родос и обратно от Aegean Airlines встанет в 508 евро (36 тысяч рублей), но S7 доставит через Москву за 24,5 тысячи рублей.

На подорожание билетов могли повлиять ослабление рубля и рост стоимости топлива, считает Аркадий Гинес, директор по развитию OneTwoTrip. Кроме того, сами россияне в этом году начали раньше планировать летний отпуск, а авиакомпании воспользовались этим и подняли цены. Наконец, повышенный спрос на поездки по России мог спровоцировать чемпионат мира по футболу, комментирует эксперт. Федеральная антимонопольная служба уже заинтересовалась этим вопросом и предостерегла перевозчиков о недопустимости необоснованного повышения тарифов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»