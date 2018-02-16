Улететь из Пулково - дороже, зато куда глаза глядят

Еще
03:00 17.02.2018
Пришлите свою новость!
02:55
Mgzavrebi и Нино Катамадзе озвучат фестиваль грузинской культуры
02:22
Черниговская, Водолазкин, Цыпкин приглашают на встречу выпускников
02:07
Леонид Алимов представит «Доктора Живаго» в Театре Комиссаржевской
01:52
Бурятский цирк расскажет "Легенды Байкала" без страховки
01:45
Петербуржцам покажут спектакль с сюжетом в духе «Черного зеркала»
01:32
Шотландские панки The Exploited отметят своё российское двадцатилетие
01:13
Театр «На Литейном» приготовил «Превращение» по Кафке
00:50
Порошенко попросил придержать двери перед Украиной или в ЕС, или в НАТО
00:39
Конгресс США призвали усилить международное вещание для противодействия России
00:23
Телеведущая Fox News посоветовала звезде НБА заткнуться в ответ на критику Трампа
00:15
Манчини: У меня контракт с «Зенитом»
00:01
Лавров: Россия подаст судебные иски из-за изъятия дипсобственности в США
16/02
"Горьковскую" открыли перед закрытием
16/02
Трамп: Никакого сговора с Россией не было
16/02
Президент ФИФА предложил отменить зимнее трансферное окно
16/02
Саакашвили заговорил о скором развале Украины
16/02
«Горьковская» закрыта на проверку
16/02
«Дачную амнистию» предлагают продлить
16/02
Конькобежка Воронина об ОИ-2018: Ничего хуже уже быть не может
16/02
МИД России назвало абсурдом выдвинутое Пригожину обвинение во вмешательстве в выборы США
16/02
На инвестфоруме в Сочи подписано соглашений на 794 млрд рублей
16/02
Снегопады в Леноблаcти утихнут ко вторнику
16/02
УЕФА не нашел допинговых нарушений у российских футболистов
16/02
Минюст США обвинил Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы
16/02
Во время очистки крыши от сосулек на Марата погиб рабочий
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Дом на Ремесленной, 5, где невозможно жить из-за стройки, будут расселять
16/02
Бывшее здание Европейского университета перестроят к 2022 году
16/02
Смольный отреставрирует петербургские дворцы и храмы за 325 млн рублей
16/02
СМИ: Бывшая жена Пескова уходит из Россотрудничества
16/02
В дата-центре Xelent объяснили причину сбоя «ВКонтакте»
16/02
Kesko продала Leroy Merlin 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей
16/02
Невнимательные «Газели» не поколебали «Мост глупости» на Софийской
16/02
ОБСЕ: Украинская армия двигается в сторону Луганска
16/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 12-16 февраля
16/02
Прокуратура просит для Шакро Молодого 10 лет колонии
16/02
Детский омбудсмен: Школьница попала в больницу, выкурив электронную сигарету
16/02
Навальный подал жалобу на блокировку интернет-ресурсов по требованию Дерипаски
16/02
Жилищники курьёзно пытались защитить машину от летящего с крыши льда
16/02
Латвиец украл клюшки у женской сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде
16/02
Финны включили в экзамен по русскому песню Слепакова про некачественные российские товары
16/02
На проспекте Художников забил холодный фонтан
16/02
На реставрацию интерьеров Исаакиевского собора выделят 48 млн рублей
16/02
Новым главой «Магнита» стал Помбухчан
16/02
Часы Элвиса Пресли выставили на аукцион с оценкой от 50 до 100 тысяч долларов
16/02
Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК
16/02
В Военно-медицинской академии — новый начальник
16/02
"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре
16/02
Глава МО «Екатерингофский» за счет бюджета «проедет» несколько кругосветок
16/02
Смольный вернулся к идее расширения Шушарской дороги
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Наталья Сокол из арт-группы «Война» попросилась обратно в Россию
16/02
Строители трассы М-11 пополнили федеральный бюджет штрафом на 4 миллиона рублей
16/02
В лифте на Доблести Росгвардия прервала интимное продолжение барного знакомства
16/02
«ВКонтакте» недоступен для пользователей
16/02
«Газпром» продлил спонсорство Лиги чемпионов до 2021 года
16/02
При сходе лавины в Индии погиб россиянин
16/02
«Бесквартирные романтики» рассказали, на каких условиях застройщик соглашался отдать документы на жилье
16/02
МВД хочет отнимать у водителей права за трехкратное нарушение одного правила
16/02
Disney снимет продолжение сказки о «Последнем богатыре»
16/02
Конькобежка Наталья Воронина принесла России восьмую медаль Олимпиады
16/02
Обанкротившегося «мясного короля» Верюжского ищут за долги
16/02
Оздоев и Набиуллин отправились с «Зенитом» на сборы в Рим
16/02
Петербургу обещают снежные и скользкие выходные
16/02
В Омске ищут автомобили для участия в филармоническом концерте
16/02
Банк России решил ударить по валютным табло
16/02
СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов
16/02
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
16/02
В ДТП под Гатчиной один человек погиб, один тяжело ранен
16/02
Комментатор из Австралии назвала всех китайских спортсменов на Олимпиаде одинаковыми
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
16.02.2018 20:20

Улететь из Пулково - дороже, зато куда глаза глядят

В новом сезоне Пулково добавит перевозчиков и направлений, но дешевле ни Турция, ни Европа не станут. Регулярные рейсы в Египет - перспектива только осени.
Улететь из Пулково - дороже, зато куда глаза глядят
Сергей Богомяко/Интерпресс

О девяти новых направлениях в летнем расписании петербургского аэропорта 16 февраля рассказал коммерческий директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин. Число чартеров тоже вырастет. Сообщение с Египтом пока будет доступно только для футбольных болельщиков.

Летнее расписание начнет действовать с конца марта, у петербуржцев появится больше шансов улететь напрямую на популярные морские курорты и в туристические центры. S7 готов доставить в хорватскую Пулу раз в неделю по воскресеньям. Дочка «Аэрофлота», лоукостер «Победа», впервые начнет летать из Петербурга за рубеж и поможет добраться в испанскую Жирону. Полеты стартуют со 2 июня, рейсы два раза в неделю.

Вернется в Северную столицу Air Malta, которая прекратила сообщение в 2014 году из-за кризиса. Рейсы будут выполняться с Мальты в Петербург по средам и субботам, обратно – по четвергам и воскресеньям. Турецкая Onur Air, которая до этого осуществляла из Пулково только чартерные перевозки, будет летать на регулярной основе в Аланию. Количество рейсов пока неизвестно: по состоянию на 16 февраля, Пулково не появилось в меню на сайте компании.

К курортным направлениям можно причислить и итальянскую Пизу. Туда начнут летать сразу два перевозчика – S7 (с 26 марта) и «Победа» (с 18 февраля), оба дважды в неделю.

Тем, кто не настроен на пляжный отдых, тоже будет из чего выбрать. С 17 февраля «Победа» готова доставлять петербуржцев в Кёльн дважды в неделю. Немецкая Germania начнет летать в Дрезден с 27 апреля. Из ближнего зарубежья новым направлением станет армянский Гюмри. Туда с 18 апреля отправится «Победа». Все рейсы будут осуществляться дважды в неделю. А вот от сообщения с Минском «Победе» пришлось отказаться – не смогли договориться с белорусами о ценах на обслуживание.

В столицу китайской провинции Сычуань Чэнду из Петербурга будет летать авиакомпания Sichuan Airlines, в Нанкин – iFly. Оба направления уже присутствуют в зимнем расписании Пулково, но летом жители Северной столицы смогут попасть туда впервые. «Летнее расписание пока сверстано на 90%, есть еще заявки, по которым мы ведем переговоры», – подчеркнул Евгений Ильин. Конкретных претендентов он не назвал, но добавил, что речь идет о европейских и азиатских направлениях.

Помимо новых маршрутов вырастет число перевозчиков и частотность рейсов по существующим. К примеру, другая «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия», с 25 марта откроет ежедневные рейсы из аэропорта Пулково в лондонский аэропорт Гатвик. S7 начнет летать в Аликанте, Копенгаген и Стокгольм, «Уральские авиалинии» — во Франкфурт-на-Майне, «Победа» – в Тбилиси.

Прошлогоднее летнее расписание оставили в силе авиакомпании Air Serbia (Белград), Alitalia (Рим), Brussels Airlines (Брюссель), Ellinair (несколько городов Греции), China Eastern Airlines (Шанхай), Croatia Airlines (Загреб), Montenegro Airlines (Тиват), Korean Air (Сеул), Aegean Airlines (Греция), Bulgaria Air (Бургас), Iberia (Мадрид), Nouvelair Tunisie (Монастир), China Southern Airlines (Урумчи).

Желающие провести отпуск в России тоже не останутся без новинок. По данным Пулково, «Победа» начнет летать из Северной столицы в Калининград, Нижнекамск и Ульяновск. S7 добавит в расписание Мурманск и Пермь.

Станет разнообразнее и чартерная программа 2018 года, пообещал Евгений Ильин. Роста въездного потока Пулково ждет в первую очередь от Ирана и Китая. Активность на время чемпионата мира по футболу проявляет Египет. По словам топ-менеджера, арабская республика подала около 50 заявок на чартеры в Северную столицу. К возобновлению рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Пулково тоже готовится, но уже в осеннем сезоне. Летом же чартерные перевозчики будут доставлять петербуржцев преимущественно на европейские и турецкие курорты. «Есть желание турецких компаний увеличить присутствие. Если они получат разрешение, то мы увидим новых игроков», – отметил Евгений Ильин.

Появление дополнительных рейсов и авиакомпаний приведет к усилению конкуренции, а значит, цены для потребителей будут снижаться. Кроме того, Пулково дает скидку новым перевозчиками по аэропортовым сборам, что также должно обеспечить более привлекательные цены, говорит Ильин.

По данным систем бронирования, билеты на популярные направления в этом году скорее подорожают. По подсчету сервиса OneTwoTrip, средняя стоимость перелета из Петербурга и обратно летом 2018 года составит 19 500 рублей, что на 8% дороже прошлогоднего сезона. Из популярных курортных направлений сильнее всего выросли в цене Барселона (+21%), Ларнака (+11%) и Симферополь (+7%).

Добираться на отдых с пересадкой зачастую дешевле. К примеру, улететь в начале июня в Барселону можно за 247 евро (17,5 тысяч рублей), но это если через Ригу и с помощью Air Baltic. А прямой рейс авиакомпании «Россия» будет стоить почти 29 тысяч рублей. Слетать в Копенгаген через Хельсинки тогда же можно за 14,2 тысячи рублей с помощью Finn Air, тогда как у S7 билеты будут стоить 17 тысяч рублей. Прямой перелет из Северной столицы на Родос и обратно от Aegean Airlines встанет в 508 евро (36 тысяч рублей), но S7 доставит через Москву за 24,5 тысячи рублей.

На подорожание билетов могли повлиять ослабление рубля и рост стоимости топлива, считает Аркадий Гинес, директор по развитию OneTwoTrip. Кроме того, сами россияне в этом году начали раньше планировать летний отпуск, а авиакомпании воспользовались этим и подняли цены. Наконец, повышенный спрос на поездки по России мог спровоцировать чемпионат мира по футболу,  комментирует эксперт. Федеральная антимонопольная служба уже заинтересовалась этим вопросом и предостерегла перевозчиков о недопустимости необоснованного повышения тарифов.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Тур в Египет. Собери сам
«Уральские авиалинии» отменили часть рейсов в Израиль из Петербурга на весь февраль
Определена дата первого рейса из России в Египет
Комитет по развитию туризма: Петербург - лучшее туристическое направление Европы
АТОР: Российским туристам в Израиле ничего не угрожает
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 12:00

Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать

Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 12:30

Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц

Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45

Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов

Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
При сходе лавины в Индии погиб россиянин
На эстонских паромах стало вполовину больше российских туристов
«Уральские авиалинии» отменили часть рейсов в Израиль из Петербурга на весь февраль
МИД РФ попросил россиян не летать на Мальдивы
Россияне стали ездить в Финляндию чаще, а финны в РФ - реже
Российская туристка попыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму
Определена дата первого рейса из России в Египет
Петербургские люкс-отели обогнали по ценам московские
Туристов решили привлечь на Ржевку и в Полюстрово
Петербуржец умер в отеле в Шри-Ланке
Улететь из Пулково - дороже, зато куда глаза глядят
Ростральные колонны зажгли, а китайцы уехали
Тур в Египет. Собери сам
Таможня заглянула в чемоданчик
Как превратить коммуналку в хостел класса «люкс»
Пикап выходного дня
Какую страховку взять с собой в финские горы?
"Брусничное" как лотерея
Колесим по Малой Финляндии
Как стать космическим туристом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Найди художника: китаец-невидимка спрятался в «Эрарте»

Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК

Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 12:30
Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц
Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 13:39
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.02.2018 12:53
«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета
Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55
Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour
Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.