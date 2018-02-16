Kesko продала Leroy Merlin 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей

Финская корпорация Kesko продала французской Leroy Merlin 12 магазинов товаров для дома и ремонта «К-Раута». Как сообщил ретейлер 16 февраля, сумма сделки составила 169 млн евро (12 млрд рублей). В нее вошли восемь торговых точек в Петербурге, три в Москве и один в Калуге. Два магазина в Ярославле и Туле, не вошедшие в сделку, прекратят работу в течение первого полугодия 2018-го.

О том, что Kesko намерена избавиться от последнего актива в России, стало известно на этой неделе. Ранее ретейлер закрыл сеть спортивных товаров Intersport и продал продуктовую сеть «К-Руока».

Как пояснил президент Kesko Микко Хеландер, российский бизнес не смог выйти на планируемые показатели, а дальнейшее развитие в России потребовало бы от компании слишком значительных инвестиций, к которым она не была готова.

Оборот «К-Рауты», по данным отчетности компании, вырос в 2017 году на 6%, до 184 млн евро (13 млрд рублей). Данные о прибыли не раскрывались. По итогам 2016 года по РСБУ убыток «К-Рауты» составлял до 817 млн рублей.