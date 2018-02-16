Комстрою нашли руководителя

Главой комитета по строительству Петербурга станет человек, на которого еще пять лет назад отраслевые игроки недоверчиво щурились. Теперь они же говорят: «Нам нужны такие люди».

Новым председателем комстроя, по информации «Фонтанки», будет назначен Леонид Кулаков, который сейчас возглавляет службу Госстройнадзора и экспертизы (ГАСН). С уходом в прошлом ноябре Сергея Морозова у комитета два месяца не было постоянного руководителя. Участники рынка не против видеть во главе профильного ведомства человека из отрасли и, что важно, из Петербурга.

Как сообщают источники «Фонтанки», Леонид Кулаков может появиться в здании на набережной Мойки уже в ближайший понедельник, 19 февраля. Это подтвердили сразу несколько собеседников в Смольном. Сам Леонид Владимирович на вопрос корреспондента ответил, что слухи не комментирует.

Леонид Кулаков родился 20 сентября 1971 года в Ленинграде. Закончил в 1993 году юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Сейчас его назначение кажется логичным, а пять лет назад, когда Кулаков приходил в Госстройнадзор, застройщики иронизировали, ссылаясь на то, что слышат эту фамилию впервые. И немудрено: после учебы Кулаков работал в бизнесе, а в первой половине нулевых возглавлял отдел строительства и землепользования администрации Курортного района. После этого перешел на работу в комитет по делам записи актов гражданского состояния, где и проработал почти 6 лет.

В феврале 2018-го комментарии другие. «Если Леонид Владимирович возглавит комитет, буду только рад, но я об этом не слышал, – говорит генеральный директор компании «MASTER Девелопмент» Вячеслав Семененко, сам некогда возглавлявший комстрой. – Это человек питерский и в теме. Нам нужны наши городские люди, знающие отрасль и руководителей, к тому же он сильный администратор. Госстройнадзору вообще везет в этом плане, предшественник Кулакова Александр Орт тоже был профессионалом».

«Я считаю, что на этой должности должен быть человек, максимально близкий к профильному вице-губернатору (Игорь Албин. — Прим. ред.) с точки зрения доверия и принятия решений, – рассказал гендиректор Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов. – Таких людей несколько, и в том числе – в аппарате самого вице-губернатора». Насчет доверия отдельная история. Источники «Фонтанки» в Смольном рассказывают, что между Албиным и Кулаковым возникло некоторое напряжение в конце 2016 года, когда ГАСН не подписал так называемое заключение о соответствии в отношении стадиона на Крестовском острове. С тех пор отношения, говорят, в лучшем случае нейтральные.

«Там большинство представителей госаппарата люди знающие и компетентные, – считает глава «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров. – Леонид Владимирович тоже толковый руководитель, он точно в теме и, мне кажется, справился бы».

«На меня он произвел хорошее впечатление за годы в Госстройнадзоре, – поделился владелец «Воин-В» Олег Глущенко. – Рациональный, сначала изучает проблематику, потом принимает решение. Видимо, сказываются юридическое образование и прошлый опыт в строительной отрасли. А ГАСН и сейчас выполняет очень много функций, которые перекликаются с комитетом». В январе этого года ГАСН подтвердил законность разрешений на строительство для «Воин-В».

Сам Кулаков в 2017 году отмечал положительную динамику за годы своей работы в ГАСН. По его словам, за 5 лет количество самостроев в городе снизилось в шесть раз – со 190 до 31. Сама служба разработала порядок взаимодействия комитетов и ГАСН с районными администрациями для ускорения выявления самостроев, а также поправки в федеральное законодательство. Между тем в перечне объектов, которые за эти годы строились без соответствующих разрешений, были и резонансные дорожные сооружения – в частности Серный мост и Поклонногорский путепровод.

Из последних достижений ГАСН можно вспомнить также перевод значительной части услуг в электронный формат. В прошлом году через Единую систему строительного комплекса оказывалось 12% этих услуг, а с 1 января 2018-го разрешения на строительство или ввод объектов в эксплуатацию можно получить только через нее.

У градозащитников и депутатов сложилось противоречивое впечатление о руководстве Кулакова.

«Мы по-прежнему бодаемся с ГАСН по поводу сноса исторических зданий, как и при Орте, но Кулаков, по крайней мере, ведет честный диалог, – говорит глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. – При нем значительно вырос уровень юридической грамотности службы. Ну и самих исторических зданий стали сносить меньше, но это я отношу, конечно, не на долю Госстройнадзора, а на политическую волю руководства города».

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский тоже отмечает, что контакт с ГАСН в последние годы стал лучше, а служба начала оперативнее откликаться на жалобы о нарушениях, но этой реакции недостаточно.

«Они легко выдают разрешения и редко их приостанавливают, – говорит парламентарий. – Мы с большим трудом добились от службы выездной проверки «Планетограда», и нам сообщили о ней уже пост-фактум. Потом они выгораживали застройщика, заявляя, что там идет не достройка, а консервация. С Фарфоровским кладбищем похожая история. По словам ГАСН, контролировать возможное обнаружение останков должны застройщик и заказчик, которые кровно заинтересованы в том, чтобы ничего там не найти».

При этом депутат подчеркивает, что он всегда может дозвониться до Кулакова и его заместителей, но они могли бы решительнее пресекать незаконное строительство в городе.

Предыдущий глава комитета по строительству, Сергей Морозов, покинул свою должность в конце ноября. Это произошло на фоне критики со стороны губернатора о низких темпах освоения бюджета, под такой же аккомпанемент уходил и предшественник Морозова, Михаил Демиденко. Кроме того, были сорваны сроки по строительству многих социальных объектов, их перенесли в адресную программу 2018 года. Дело не только в социалке; прямо перед Новым годом сам ГАСН и продлил разрешения на строительство по 29 городским жилым комплексам. Разбираться с ними Кулаков будет уже на новом месте.

В данный момент обязанности главы комитета по строительству исполняет Евгений Барановский, который на должности заместителя занимался проблемами дольщиков. Если Леонид Кулаков захочет попасть с корабля на бал, то уже в понедельник он сможет принять участие в заседании относительно достройки «Охта Модерна».

Кто займет место Кулакова в руководстве ГАСН, пока не известно. Было бы логично предположить, что кто-то из его заместителей, Евгений Ким или Вячеслав Захаров. Однако собеседники «Фонтанки» в Смольном утверждают, что это не первоочередные кандидаты.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»