Невнимательные «Газели» не поколебали «Мост глупости» на Софийской

Мост на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, в который регулярно въезжают крупногабаритные авто, находится в хорошем состоянии. Он такой не один.

Как рассказали «Фонтанке» 16 февраля в Мостотресте, по результатам последнего осмотра моста от 7 февраля установлено, что «все основные конструкции сооружения находятся в исправном состоянии, в том числе главные балки». Постоянная инспекция производится инженерами по надзору не реже двух раз в месяц, а при поступлении информации о наезде транспортных средств проходят внеплановые выезды.

«Фонтанка» подробно писала про мост, под которым застряло уже более 140 «Газелей» и других видов транспорта, и даже брала у него интервью. На водителей почему-то не производят впечатления объявление «Газель не проедет!» и знак ограничения высоты. По информации «Мостотреста», среди искусственных дорожных сооружений, находящихся на его техническом содержании, есть и другие мосты, в которые въезжают автомобили, но нечасто. Это надземные пешеходные переходы на Пулковском шоссе, у домов 53, 105, и через автодорогу М-20 (у Рекхоловского шоссе).

Так называемый «Мост глупости» был построен в 2009 году по проекту, разработанному ООО «БалтМостПроект» в 2007-м. Проект прошел все стадии согласования и экспертизу.