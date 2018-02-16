ОБСЕ: Украинская армия двигается в сторону Луганска

Украинская армия продвинулась в районе линии разграничения в Луганской области в сторону села Новоалександровка.

Как пишет РБК со ссылкой на ТАСС 16 февраля, об этом заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, количество нарушений режима прекращения огня за последнюю неделю выросло на 30%. Причем использовались, в том числе, системы залпового огня, что запрещено минскими договоренностями.

В нарушениях в ОБСЕ обвиняют обе стороны конфликта. Девять случае было зафиксировано на землях, подконтрольных Киеву; шесть — на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, 1 февраля на Украине заявили, что заняли село Новоалександровка, которое находилось в нейтральной зоне, не подконтрольной ни одной из сторон конфликта. В ЛНР назвали это заявление дезинформацией, поскольку село и так находилось под контролем Киева.

Отметим, Новоалександровка находится в 3 км от города Попасная, который силы ЛНР чуть не захватили в феврале 2015 года, однако на его штурм так и не пошли.