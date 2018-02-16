«Фонтанка» за 60 секунд – 12-16 февраля

В расследовании авиакатастрофы в Подмосковье, где погибли, в том числе, трое петербуржцев, есть первые результаты. Расшифровка звукового регистратора подтвердила официальную версию, по которой гибели Ан-148 сопутствовала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.

Неделя началась с кадровых решений – замглавы Василеостровского района и начальник районного жилищного агентства были уволены после того, как на улице Репина от падения сосульки погибла пенсионерка. На этом, впрочем, происшествия не закончились: уже на следующий день тяжелые травмы при подобных обстоятельствах получил 70-летний петербуржец, теперь на улице Чапаева.

Между тем сбить сосульки по закону зачастую просто невозможно. ТСЖ "Толстовского дома" подробно рассказало о своих мытарствах.

Главу УК "Теорема" Игоря Водопьянова в начале недели потеряли, но вскоре нашли. Обыскивали миллиардера и возили на допрос в связи с проверкой молочного завода, глава которого якобы дал взятку налоговому инспектору.

В здании на улице Глинки, где располагается консерватория, атмосфера не музыкальная. Отремонтированные год назад полы отсырели, штукатурка отслаивается. Студенты боятся грибка и плесени, а медпункт, который мог бы их выручить, тоже закрыт.

В день святого Валентина на олимпийский лед Пхенчхана впервые вышли российские хоккеисты - и проиграли Словакии. Отыгрались на "однокоренных" словенцах. В целом за неделю на Олимпиаде хватало и разочарований, и приятных неожиданностей. Нет одного – золота, Россия 15-я в общем зачете.

"Зенит" начал выступление в плей-офф Лиги Европы с поражения 0:1 "Селтику" в гостях. Все по делу, могло быть больше.

Ксения Собчак оперативно сходила в Верховный суд. 14 февраля пожаловалась на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, а через 2 дня иск уже отклонили.

Сергей Галицкий продает ВТБ свою долю в созданной им сети магазинов "Магнит". На продовольственном рынке вообще весело – через онлайн-магазин российских товаров Kremlin Plaza Россия втридорога продает китайцам шоколад "Аленка" и лапшу «Доширак».

А китайцы взамен везут к нам пищу духовную. В «Эрарте» откроется выставка художника Лю Болина. Куда еще сходить на выходных – читайте в специальном материале "Фонтанки".