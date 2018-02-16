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16.02.2018 19:25

Прокуратура просит для Шакро Молодого 10 лет колонии

Прокурор попросил приговорить криминального авторитета Захария Калашова (известен как Шакро Молодой) к 10 годам колонии и штрафу в 700 тыс. рублей по делу о вымогательстве.

Как пишет 16 февраля РБК, гособвинение огласило свою позицию во время прений сторон в Никулинском суде Москвы. Прокурор посчитал, что вина Шакро и его 12 подельников доказана в ходе суда. По его мнению, группа Калашова «организовывала силовые акции по отъему имущества, а также занимались вымогательством с применением насилия». 

Каждому из соучастников Шакро обвинение просит от 7,5 до 9,6 лет колонии строгого режима и штрафы в размере от 300 до 700 тысяч. 

Как пишет РБК, позиция прокуратуры основывается на показаниях владелицы ресторана  Elements на улице Рочдельской Жанны Ким. Она жаловалась на угрозы со стороны предполагаемой «группы Калашова». У Ким возник конфликт с дизайнером Фатимой Мисиковой, которую называют женщиной из окружения Шакро Молодого. Конфликт завершился перестрелкой у ресторана на Рочдельской. 

Именно по этому делу о перестрелке был арестован 13 июля Захарий Калашов. Его обвинили в вымогательстве 8 млн рублей в составе группы лиц, позже к этому добавилась статья о создании преступного сообщества. По этой статье возможно наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Позднее сообщалось, что для Шакро было введено понятие «лидер преступного сообщества России», которое означало руководство не отдельной региональной криминальной группировкой, а «всей российской организованной преступностью».


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