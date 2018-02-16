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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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16.02.2018 20:04

Не хватает золота. Итоги седьмого дня Олимпиады

Три медали, возвращение «Красной машины» и норовирус, добравшийся теперь и до спортсменов. «Фонтанка» подводит итоги седьмого дня Олимпийских игр в Пхенчхане.
Не хватает золота. Итоги седьмого дня Олимпиады
Picvario/Интерпресс

В седьмой день Олимпиады разыграно семь комплектов наград. Финалы прошли в горнолыжном супергиганте (мужчины), скелетоне (мужчины), сноуборд-кроссе (женщины), слаломе (женщины), лыжных гонках на 15 км классическим стилем (мужчины), конькобежном спорте (женщины, 5000 м) и фристайле (женщины, акробатика). По сравнению последними днями россияне собрали богатый урожай медалей.

Молодец из Красноярска

Мало кто надеялся, что в отсутствие олимпийского чемпиона Александра Третьякова России в скелетоне вообще что-то перепадет. Ситуация усугублялась еще и тем, что в Пхенчхан из-за недопуска не смогли приехать тренеры. Тем приятнее был успех 22-летнего красноярца Никиты Трегубова, завоевавшего серебро. 

Это ему принадлежит фраза: «Американцы со мной не здороваются, ну и пошли в... (нецензурное слово)», неосторожно брошенная им в самом начале Олимпиады. В остальном Трегубов большой молодец: в отсутствие тренеров он сам полностью готовил сани к заездам не только для себя, но и для своего партнера по команде Владислава Марченкова (15-е место). 

Выигранную медаль он посвятил своей умершей бабушке. «Она очень ждала, когда будет Олимпиада, но, увы, не дождалась, в том году умерла. Это для неё», – со слезами на глазах говорил Трегубов.

Белорусь выше

Продолжили удивлять молодые российские лыжники. На этот раз на подиум взобрался Денис Спицов, четыре дня назад в скиатлоне занявший обидное четвертое место. Теперь же он своего не упустил и выиграл бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Спицов стал первым за 30 лет российским лыжником, добившимся подобного успеха.

Чуть позже российская конькобежка Наталья Воронина завоевала еще одну бронзовую медаль на дистанции 5000 м, и это еще более впечатляющее историческое достижение – ни в СССР, ни в России олимпийские награды на этой дистанции отечественные спортсменки еще не брали.

Вот только все эти успехи пока никак не помогают России в общем медальном зачете. Отечественная сборная на 15-м месте с 2 серебряными и 6 бронзовыми медалями. Очень не хватает первого золота. Выше даже Беларусь (12-е место), у которой хоть и одна награда, зато высшей пробы.

Показали «Красную машину»

Порадовали и хоккеисты. После провала со Словакией и жалоб тренеров и игроков на то, что времени на подготовку было мало (наверное, сезон в КХЛ нужно было вообще отменить), были разгромлены еще более слабые словенцы. Россияне победили со счетом 8:2. Многие игроки отметились личными достижениям. На счету 20-летнего Кирилла Капризова хет-трик,  а у 36-летнего Сергея Мозякина – первая шайба за сборную на олимпийских турнирах. Илья Ковальчук, для которого это уже пятые Игры, забил две и повторил рекорд легендарной «русской ракеты» Павла Буре – 11 шайб на олимпиадах. Вероятность того, что к концу турнира рекорд не будет побит, крайне мала. 

Российская команда на день стала той самой «красной машиной», как ее позиционировали пиарщики Федерации хоккея России перед Пхенчханом. Уже 17 февраля матч с США – там и посмотрим, насколько это серьезное преображение.

Зараза

Норовирус, гуляющий по Пхенчхану, все-таки добрался до спортсменов. Олимпийская сборная Швейцарии объявила о двух случаях заболевания инфекцией. Заразились фристайлисты, один из которых – чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бёш. «Все остальные в безопасности. Мы сделали всё от нас зависящее. Изолировали ребят от остальной делегации, и сейчас они должны восстанавливаться», — заявил представитель олимпийской сборной Швейцарии. Общее же количество заболевших в Пхенчхане достигло 232 человек.

Цитата дня

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов доходчиво объяснил, почему в случае неудачи российской команды на Олимпиаде переживать не стоит.

«Проиграют – и что? Первый раз, что ли? Выиграли – молодцы, порадовались три-четыре дня, и что дальше? Жизнь как-то у людей изменится? Продукты подешевеют? Зарплата поднимется? Никаких последствий не будет. У нас в стране ничего не меняется. Выйдут – поорут, выпьют, погуляют, Через два-три дня вернутся к своим будням. Будут ворчать о нелюбимой работе и низкой зарплате. И что?»

Видео дня

Чемпиона Олимпиады в Сочи фигуриста Юдзуру Ханю после исполнения короткой программы забросали плюшевыми винни-пухами.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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