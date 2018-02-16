Навальный подал жалобу на блокировку интернет-ресурсов по требованию Дерипаски
Алексей Навальный обратился с жалобой в Краснодарский областной суд на решение Усть-Лабинского райсуда о блокировке интернет-ресурсов по требованию бизнесмена Олега Дерипаски.
Как сообщил 16 февраля в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией Навального Вячеслав Гимади, суд принял документы к рассмотрению: «Усть-Лабинский суд принял краткую частную жалобу Навального на определение об обеспечении иска Дерипаски. Внезапно испугались возвращать со ссылкой, что наши права не нарушены. В жалобе была практика: московская и краснодарская, что возвраты такие незаконны», – заявил Гимади. И подчеркнул: «Напомню, определение это нам так и не выдали, с делом не ознакомили. То есть нарушают право на защиту с первого дня поступления дела в суд».
Усть-Лабинский суд принял краткую частную жалобу Навального на определение об обеспечении иска Дерипаски. Внезапно испугались возвращать со ссылкой, что наши права не нарушены. В жалобе была практика: московская и краснодарская, что возвраты такие незаконны. Ждем даты апелляции. pic.twitter.com/0jn6WDtfOw— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) 16 февраля 2018 г.
Справка:
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств». После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд на Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить их до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным материалам.