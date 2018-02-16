Навальный подал жалобу на блокировку интернет-ресурсов по требованию Дерипаски

Алексей Навальный обратился с жалобой в Краснодарский областной суд на решение Усть-Лабинского райсуда о блокировке интернет-ресурсов по требованию бизнесмена Олега Дерипаски.

Как сообщил 16 февраля в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией Навального Вячеслав Гимади, суд принял документы к рассмотрению: «Усть-Лабинский суд принял краткую частную жалобу Навального на определение об обеспечении иска Дерипаски. Внезапно испугались возвращать со ссылкой, что наши права не нарушены. В жалобе была практика: московская и краснодарская, что возвраты такие незаконны», – заявил Гимади. И подчеркнул: «Напомню, определение это нам так и не выдали, с делом не ознакомили. То есть нарушают право на защиту с первого дня поступления дела в суд».

Усть-Лабинский суд принял краткую частную жалобу Навального на определение об обеспечении иска Дерипаски. Внезапно испугались возвращать со ссылкой, что наши права не нарушены. В жалобе была практика: московская и краснодарская, что возвраты такие незаконны. Ждем даты апелляции. pic.twitter.com/0jn6WDtfOw — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) 16 февраля 2018 г.