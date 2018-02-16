Первый бетон залит в фундамент ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
16 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса «Дом на Блюхера» прошла традиционная церемония заливки первого бетона.
На мероприятии присутствовало руководство компании АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), а также руководители и работники строительных компаний-подрядчиков Группы «Эталон».
«Сегодня мы приступаем к активной фазе строительства «Дома на Блюхера», чтобы уже в начале 2020 года ввести этот объект в эксплуатацию. Мне радостно, что новые дома, построенные нашей Компанией, меняют город в лучшую сторону и делают его еще краше, а жителей – более счастливыми», – отметил в своем выступлении генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Щербина.
«Мы всегда с большой радостью начинаем новый объект – это, действительно, праздник, как любой старт масштабного проекта, над которым трудится множество людей, сравнимый, пожалуй, с рождением долгожданного ребёнка в семье», – сказал генеральный директор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция», выступающего генеральным подрядчиком строительства, Сергей Панин.
После выступления руководства строительную площадку и котлован освятил православный священник. Далее по доброй традиции в котлован заложили «капсулу времени» с отчеканенными вручную сувенирными монетами. И, конечно, строители разбили бутылку шампанского «на счастье». Затем под аплодисменты всех присутствующих был дан старт заливке первого бетона в котлован.
ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/