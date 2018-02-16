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16.02.2018 18:18

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Автор фото: Максим Дынников/АО «ГК «Эталон»

16 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса «Дом на Блюхера» прошла традиционная церемония заливки первого бетона.

На мероприятии присутствовало руководство компании АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), а также руководители и работники строительных компаний-подрядчиков Группы «Эталон».

«Сегодня мы приступаем к активной фазе строительства «Дома на Блюхера», чтобы уже в начале 2020 года ввести этот объект в эксплуатацию. Мне радостно, что новые дома, построенные нашей Компанией, меняют город в лучшую сторону и делают его еще краше, а жителей – более счастливыми», – отметил в своем выступлении генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Щербина.

«Мы всегда с большой радостью начинаем новый объект – это, действительно, праздник, как любой старт масштабного проекта, над которым трудится множество людей, сравнимый, пожалуй, с рождением долгожданного ребёнка в семье», – сказал генеральный директор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция», выступающего генеральным подрядчиком строительства, Сергей Панин.

Автор фото: Максим Дынников/АО «ГК «Эталон»
Автор фото: Максим Дынников/АО «ГК «Эталон»

После выступления руководства строительную площадку и котлован освятил православный священник. Далее по доброй традиции в котлован заложили «капсулу времени» с отчеканенными вручную сувенирными монетами. И, конечно, строители разбили бутылку шампанского «на счастье». Затем под аплодисменты всех присутствующих был дан старт заливке первого бетона в котлован.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/


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Автор фото: Максим Дынников/АО «ГК «Эталон»
16.02.2018 18:18

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

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Первый бетон залит в фундамент ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
16 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса «Дом на Блюхера» прошла традиционная церемония заливки первого бетона
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