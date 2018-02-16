Жилищники курьёзно пытались защитить машину от летящего с крыши льда

Автомобили в очередной раз «пострадали» в результате очистки кровель крыш в центре Петербурга, сообщают СМИ 16 февраля.

Работы вёл жилкомсервис №3 Центрального района, на территории которого два дня назад погиб, сорвавшись с крыши, рабочий. На этот раз дело обошлось только повреждениями у припаркованных машин.

Сотрудники ЖКС попытались уберечь автомобиль от обломков наледи, бьющих прямо в него, но сделали это, мягко говоря, неумело. Как именно – смотрите на «Водителе Петербурга».