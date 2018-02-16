Латвиец украл клюшки у женской сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде

Первый официально зарегистрированный случай кражи произошел на Олимпиаде в Пхенчхане. Как сообщает 16 февраля Delfi, хоккеистки сборной Финляндии недосчитались пяти клюшек перед встречей с командой США.

Как выяснилось, их украл гражданин Латвии, ранее уже судимый за аналогичное преступление. Он пробрался в раздевалку финской команды перед игрой и взял клюшки одной из хоккеисток. Его заметили волонтеры и сообщили в полицию.

В результате преступник был задержан и оштрафован на 751 евро.