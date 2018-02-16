На проспекте Художников забил холодный фонтан

Фонтан в середине февраля не обрадовал жителей Выборгского района Петербурга. Припаркованные автомобили подтопило, а пешеходам пришлось обходить лужи.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы, 16 февраля холодная вода выливается у дома 33, корпус 1, по проспекту Художников. Затопленными оказались газон, участок проезжей части и припаркованные автомобили. Жители отметили, что вода пахнет дурно, и предположили, что машины затапливает канализация.

В Водоканале «Фонтанке» уточнили, что течь дал пожарный гидрант диаметром 200 мм и льющаяся из него вода – водопроводная. Информация о прорыве поступила в 16.40. Аварийная бригада сейчас занимается локализацией, разлившуюся на проезжую часть воду уже убрали. Жители окрестных домов без водоснабжения не останутся, заверили на предприятии.