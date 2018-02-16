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16.02.2018 18:01

На проспекте Художников забил холодный фонтан

Фонтан в середине февраля не обрадовал жителей Выборгского района Петербурга. Припаркованные автомобили подтопило, а пешеходам пришлось обходить лужи.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы, 16 февраля холодная вода выливается у дома 33, корпус 1, по проспекту Художников. Затопленными оказались газон, участок проезжей части и припаркованные автомобили. Жители отметили, что вода пахнет дурно, и предположили, что машины затапливает канализация.

 

В Водоканале «Фонтанке» уточнили, что течь дал пожарный гидрант диаметром 200 мм и льющаяся из него вода – водопроводная. Информация о прорыве поступила в 16.40. Аварийная бригада сейчас занимается локализацией, разлившуюся на проезжую часть воду уже убрали. Жители окрестных домов без водоснабжения не останутся, заверили на предприятии.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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06.02.2018 16:43
«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
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LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
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ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
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