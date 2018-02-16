Новым главой «Магнита» стал Помбухчан

Совет директоров «Магнита» одобрил отставку основателя компании Сергея Галицкого с поста гендиректора. Как говорится в сообщении ретейлера от 16 февраля, этот пост займет финансовый директор Хачатур Помбухчан. Он приступит к выполнению обязанностей с 17 февраля и будет руководить компанией в течение трех лет.

Ранее основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал 29,1% акций компании ВТБ. Сумма сделки составила 138 млрд рублей.

Свое решение Галицкий обосновал необходимостью перемен как для самой компании, так и для себя. По словам предпринимателя, после отставки он намерен заниматься развитием футбольного клуба «Краснодар».