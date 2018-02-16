АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам

Еще
03:01 17.02.2018
Пришлите свою новость!
02:55
Mgzavrebi и Нино Катамадзе озвучат фестиваль грузинской культуры
02:22
Черниговская, Водолазкин, Цыпкин приглашают на встречу выпускников
02:07
Леонид Алимов представит «Доктора Живаго» в Театре Комиссаржевской
01:52
Бурятский цирк расскажет "Легенды Байкала" без страховки
01:45
Петербуржцам покажут спектакль с сюжетом в духе «Черного зеркала»
01:32
Шотландские панки The Exploited отметят своё российское двадцатилетие
01:13
Театр «На Литейном» приготовил «Превращение» по Кафке
00:50
Порошенко попросил придержать двери перед Украиной или в ЕС, или в НАТО
00:39
Конгресс США призвали усилить международное вещание для противодействия России
00:23
Телеведущая Fox News посоветовала звезде НБА заткнуться в ответ на критику Трампа
00:15
Манчини: У меня контракт с «Зенитом»
00:01
Лавров: Россия подаст судебные иски из-за изъятия дипсобственности в США
16/02
"Горьковскую" открыли перед закрытием
16/02
Трамп: Никакого сговора с Россией не было
16/02
Президент ФИФА предложил отменить зимнее трансферное окно
16/02
Саакашвили заговорил о скором развале Украины
16/02
«Горьковская» закрыта на проверку
16/02
«Дачную амнистию» предлагают продлить
16/02
Конькобежка Воронина об ОИ-2018: Ничего хуже уже быть не может
16/02
МИД России назвало абсурдом выдвинутое Пригожину обвинение во вмешательстве в выборы США
16/02
На инвестфоруме в Сочи подписано соглашений на 794 млрд рублей
16/02
Снегопады в Леноблаcти утихнут ко вторнику
16/02
УЕФА не нашел допинговых нарушений у российских футболистов
16/02
Минюст США обвинил Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы
16/02
Во время очистки крыши от сосулек на Марата погиб рабочий
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Дом на Ремесленной, 5, где невозможно жить из-за стройки, будут расселять
16/02
Бывшее здание Европейского университета перестроят к 2022 году
16/02
Смольный отреставрирует петербургские дворцы и храмы за 325 млн рублей
16/02
СМИ: Бывшая жена Пескова уходит из Россотрудничества
16/02
В дата-центре Xelent объяснили причину сбоя «ВКонтакте»
16/02
Kesko продала Leroy Merlin 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей
16/02
Невнимательные «Газели» не поколебали «Мост глупости» на Софийской
16/02
ОБСЕ: Украинская армия двигается в сторону Луганска
16/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 12-16 февраля
16/02
Прокуратура просит для Шакро Молодого 10 лет колонии
16/02
Детский омбудсмен: Школьница попала в больницу, выкурив электронную сигарету
16/02
Навальный подал жалобу на блокировку интернет-ресурсов по требованию Дерипаски
16/02
Жилищники курьёзно пытались защитить машину от летящего с крыши льда
16/02
Латвиец украл клюшки у женской сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде
16/02
Финны включили в экзамен по русскому песню Слепакова про некачественные российские товары
16/02
На проспекте Художников забил холодный фонтан
16/02
На реставрацию интерьеров Исаакиевского собора выделят 48 млн рублей
16/02
Новым главой «Магнита» стал Помбухчан
16/02
Часы Элвиса Пресли выставили на аукцион с оценкой от 50 до 100 тысяч долларов
16/02
Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК
16/02
В Военно-медицинской академии — новый начальник
16/02
"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре
16/02
Глава МО «Екатерингофский» за счет бюджета «проедет» несколько кругосветок
16/02
Смольный вернулся к идее расширения Шушарской дороги
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Наталья Сокол из арт-группы «Война» попросилась обратно в Россию
16/02
Строители трассы М-11 пополнили федеральный бюджет штрафом на 4 миллиона рублей
16/02
В лифте на Доблести Росгвардия прервала интимное продолжение барного знакомства
16/02
«ВКонтакте» недоступен для пользователей
16/02
«Газпром» продлил спонсорство Лиги чемпионов до 2021 года
16/02
При сходе лавины в Индии погиб россиянин
16/02
«Бесквартирные романтики» рассказали, на каких условиях застройщик соглашался отдать документы на жилье
16/02
МВД хочет отнимать у водителей права за трехкратное нарушение одного правила
16/02
Disney снимет продолжение сказки о «Последнем богатыре»
16/02
Конькобежка Наталья Воронина принесла России восьмую медаль Олимпиады
16/02
Обанкротившегося «мясного короля» Верюжского ищут за долги
16/02
Оздоев и Набиуллин отправились с «Зенитом» на сборы в Рим
16/02
Петербургу обещают снежные и скользкие выходные
16/02
В Омске ищут автомобили для участия в филармоническом концерте
16/02
Банк России решил ударить по валютным табло
16/02
СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов
16/02
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
16/02
В ДТП под Гатчиной один человек погиб, один тяжело ранен
16/02
Комментатор из Австралии назвала всех китайских спортсменов на Олимпиаде одинаковыми
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
16.02.2018 17:40

АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам

АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
фото: Сергей Мендельсон

Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж».

Премию вручили в трех основных номинациях: «Лучший директор по маркетингу», «Лучшая маркетинговая кампания» и «Лучшая маркетинговая стратегия». Также экспертный совет определил финалистов в трех специальных номинациях: «Прорыв года», Innovation и Trendsetter.

Несколько компаний сорвали «джек-пот», получив награды сразу в трех основных номинациях. Среди них сеть АЗС «Газпромнефть» и «Мегафон». Также ИД «Коммерсантъ» отметил «Газпромнефть» в своей специальной номинации – за приверженность цифровым технологиям.

фото: Сергей Мендельсон

По итогам конкурса в топ списка самых эффективных директоров по маркетингу вошли: Дарья Котова (музей «Гараж»), Алексей Вальский (Efes Russia), Яна Белякова (ПАО «Газпром нефть»), Евгения Ленская  (Почта Банк), Екатерина Макаренкова (Johnson&Johnson), Анастасия Макаркина (Renault), Маргарита Молодых (PepsiCo Russia), Мина Хачатрян («Русклимат»), Петр Розански (Yum! Brands), Елена Столова (Electrolux).

 

«Мы видим, как быстро в нашу жизнь входят новые цифровые технологии, дополненная реальность, интернет вещей, – рассказала Яна Белякова, начальник департамента маркетинговых коммуникаций ПАО «Газпром нефть». – Инициатива в коммуникациях перешла на сторону клиента, который теперь все время онлайн и ждет от нас того же. В стремлении не отставать от этих изменений у нас порой просто нет времени, чтобы как следует их осознать. Эта премия – отличный повод зафиксировать момент».

 

Национальная премия бизнес-коммуникаций – первая независимая российская премия в маркетинге, которая вручается за главное достижение в сфере бизнес-коммуникаций – эффективность. В этом году в конкурсе приняли участие около 300 компаний из 27 отраслей: от сельского хозяйства до IT.

Экспертный совет Премии состоит из более 100 признанных лидеров индустрии – первых лиц ведущих брендов, крупнейших игроков рекламного и медиа-рынка, специалистов аудиторских и исследовательских компаний. Среди них – представители Google, «Яндекс», «МегаФон», «Сбербанк», «Лаборатория Касперского», ИД «Коммерсантъ».

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40

АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам

Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
ПАО «Группа ЛСР»
16.02.2018 12:30

«Группа ЛСР» запустила онлайн-продажи строительных материалов

Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15

«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На инвестфоруме в Сочи подписано соглашений на 794 млрд рублей
Kesko продала Leroy Merlin 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей
Новым главой «Магнита» стал Помбухчан
СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов
Акции «Магнита» подешевели на 5% после объявления о продаже трети компании ВТБ
Павла Дурова признали долларовым миллиардером
Пулково пока не выбрало оператора для возврата tax free
Сергей Галицкий продал ВТБ 29 процентов акций «Магнита»
ЛСР достроит "Охта-Модерн"
Троицкий мост в 2018 году отремонтирует "Стройинвест"
ВТБ притянуло «Магнитом»
В Китай со своим дошираком - Россия ответила Alibaba
К Водопьянову подплыли по молочной реке
Финны сдают французам петербургскую стройку
Кому достанутся миллиарды «Открытия»
Вместо рюмочных ударят по алкомаркетам
ФСБ сбила с «крыши» полицейскую шпану
Евгений Рыжов: «Власти символично отработали «список Титова»
Ищите еду в Интернете
FIFA послала болельщиков не по адресу
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Найди художника: китаец-невидимка спрятался в «Эрарте»

Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК

Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I

Новости компаний
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40
АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
ПАО «Группа ЛСР»
16.02.2018 12:30
«Группа ЛСР» запустила онлайн-продажи строительных материалов
Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
pixabay.com
14.02.2018 14:55
Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
Фото предоставлено компанией RBI
13.02.2018 17:30
В 2017 году RBI и «Северный город» зафиксировали рост продаж
Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») в 2017 году увеличила объем проданного жилья на 16% по сравнению с предыдущим годом
Компания «Л1»
13.02.2018 16:50
ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком
Компания Л1 Строительная компания №1 получила аккредитацию в АО «Россельхозбанк» по жилому комплексу «Граф Орлов» на корпуса 4, 7, 8
Setl City
09.02.2018 15:30
Setl City возглавила рейтинг застройщиков по выводу на рынок новостроек
Setl City опередила застройщиков Петербурга и Ленобласти по выводу на рынок жилья в 2017 году. Компания заняла первую строчку рейтинга, подготовленного экспертами Центра оценки и аналитики БН, с показателем 886 тыс. кв. м.
ПАО «Группа ЛСР»
07.02.2018 15:10
В элитном доме VERONA началась продажа мест в паркинге
«Группа ЛСР» начала продажу мест в подземном паркинге элитного жилого дома VERONA, который компания построила в центре Крестовского острова
Группа компаний «ЦДС»
06.02.2018 17:20
Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России
Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России по объемам ввода жилья в 2017 году в рейтинге Единого реестра застройщиков
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10
Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов
Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.