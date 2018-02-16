АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам

Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж».

Премию вручили в трех основных номинациях: «Лучший директор по маркетингу», «Лучшая маркетинговая кампания» и «Лучшая маркетинговая стратегия». Также экспертный совет определил финалистов в трех специальных номинациях: «Прорыв года», Innovation и Trendsetter.

Несколько компаний сорвали «джек-пот», получив награды сразу в трех основных номинациях. Среди них сеть АЗС «Газпромнефть» и «Мегафон». Также ИД «Коммерсантъ» отметил «Газпромнефть» в своей специальной номинации – за приверженность цифровым технологиям.

По итогам конкурса в топ списка самых эффективных директоров по маркетингу вошли: Дарья Котова (музей «Гараж»), Алексей Вальский (Efes Russia), Яна Белякова (ПАО «Газпром нефть»), Евгения Ленская (Почта Банк), Екатерина Макаренкова (Johnson&Johnson), Анастасия Макаркина (Renault), Маргарита Молодых (PepsiCo Russia), Мина Хачатрян («Русклимат»), Петр Розански (Yum! Brands), Елена Столова (Electrolux).

«Мы видим, как быстро в нашу жизнь входят новые цифровые технологии, дополненная реальность, интернет вещей, – рассказала Яна Белякова, начальник департамента маркетинговых коммуникаций ПАО «Газпром нефть». – Инициатива в коммуникациях перешла на сторону клиента, который теперь все время онлайн и ждет от нас того же. В стремлении не отставать от этих изменений у нас порой просто нет времени, чтобы как следует их осознать. Эта премия – отличный повод зафиксировать момент».

Национальная премия бизнес-коммуникаций – первая независимая российская премия в маркетинге, которая вручается за главное достижение в сфере бизнес-коммуникаций – эффективность. В этом году в конкурсе приняли участие около 300 компаний из 27 отраслей: от сельского хозяйства до IT.

Экспертный совет Премии состоит из более 100 признанных лидеров индустрии – первых лиц ведущих брендов, крупнейших игроков рекламного и медиа-рынка, специалистов аудиторских и исследовательских компаний. Среди них – представители Google, «Яндекс», «МегаФон», «Сбербанк», «Лаборатория Касперского», ИД «Коммерсантъ».