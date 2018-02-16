"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре

Еще
03:00 17.02.2018
Пришлите свою новость!
02:55
Mgzavrebi и Нино Катамадзе озвучат фестиваль грузинской культуры
02:22
Черниговская, Водолазкин, Цыпкин приглашают на встречу выпускников
02:07
Леонид Алимов представит «Доктора Живаго» в Театре Комиссаржевской
01:52
Бурятский цирк расскажет "Легенды Байкала" без страховки
01:45
Петербуржцам покажут спектакль с сюжетом в духе «Черного зеркала»
01:32
Шотландские панки The Exploited отметят своё российское двадцатилетие
01:13
Театр «На Литейном» приготовил «Превращение» по Кафке
00:50
Порошенко попросил придержать двери перед Украиной или в ЕС, или в НАТО
00:39
Конгресс США призвали усилить международное вещание для противодействия России
00:23
Телеведущая Fox News посоветовала звезде НБА заткнуться в ответ на критику Трампа
00:15
Манчини: У меня контракт с «Зенитом»
00:01
Лавров: Россия подаст судебные иски из-за изъятия дипсобственности в США
16/02
"Горьковскую" открыли перед закрытием
16/02
Трамп: Никакого сговора с Россией не было
16/02
Президент ФИФА предложил отменить зимнее трансферное окно
16/02
Саакашвили заговорил о скором развале Украины
16/02
«Горьковская» закрыта на проверку
16/02
«Дачную амнистию» предлагают продлить
16/02
Конькобежка Воронина об ОИ-2018: Ничего хуже уже быть не может
16/02
МИД России назвало абсурдом выдвинутое Пригожину обвинение во вмешательстве в выборы США
16/02
На инвестфоруме в Сочи подписано соглашений на 794 млрд рублей
16/02
Снегопады в Леноблаcти утихнут ко вторнику
16/02
УЕФА не нашел допинговых нарушений у российских футболистов
16/02
Минюст США обвинил Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы
16/02
Во время очистки крыши от сосулек на Марата погиб рабочий
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Дом на Ремесленной, 5, где невозможно жить из-за стройки, будут расселять
16/02
Бывшее здание Европейского университета перестроят к 2022 году
16/02
Смольный отреставрирует петербургские дворцы и храмы за 325 млн рублей
16/02
СМИ: Бывшая жена Пескова уходит из Россотрудничества
16/02
В дата-центре Xelent объяснили причину сбоя «ВКонтакте»
16/02
Kesko продала Leroy Merlin 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей
16/02
Невнимательные «Газели» не поколебали «Мост глупости» на Софийской
16/02
ОБСЕ: Украинская армия двигается в сторону Луганска
16/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 12-16 февраля
16/02
Прокуратура просит для Шакро Молодого 10 лет колонии
16/02
Детский омбудсмен: Школьница попала в больницу, выкурив электронную сигарету
16/02
Навальный подал жалобу на блокировку интернет-ресурсов по требованию Дерипаски
16/02
Жилищники курьёзно пытались защитить машину от летящего с крыши льда
16/02
Латвиец украл клюшки у женской сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде
16/02
Финны включили в экзамен по русскому песню Слепакова про некачественные российские товары
16/02
На проспекте Художников забил холодный фонтан
16/02
На реставрацию интерьеров Исаакиевского собора выделят 48 млн рублей
16/02
Новым главой «Магнита» стал Помбухчан
16/02
Часы Элвиса Пресли выставили на аукцион с оценкой от 50 до 100 тысяч долларов
16/02
Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК
16/02
В Военно-медицинской академии — новый начальник
16/02
"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре
16/02
Глава МО «Екатерингофский» за счет бюджета «проедет» несколько кругосветок
16/02
Смольный вернулся к идее расширения Шушарской дороги
16/02
Жилье в России будет проектироваться по новым принципам
16/02
Наталья Сокол из арт-группы «Война» попросилась обратно в Россию
16/02
Строители трассы М-11 пополнили федеральный бюджет штрафом на 4 миллиона рублей
16/02
В лифте на Доблести Росгвардия прервала интимное продолжение барного знакомства
16/02
«ВКонтакте» недоступен для пользователей
16/02
«Газпром» продлил спонсорство Лиги чемпионов до 2021 года
16/02
При сходе лавины в Индии погиб россиянин
16/02
«Бесквартирные романтики» рассказали, на каких условиях застройщик соглашался отдать документы на жилье
16/02
МВД хочет отнимать у водителей права за трехкратное нарушение одного правила
16/02
Disney снимет продолжение сказки о «Последнем богатыре»
16/02
Конькобежка Наталья Воронина принесла России восьмую медаль Олимпиады
16/02
Обанкротившегося «мясного короля» Верюжского ищут за долги
16/02
Оздоев и Набиуллин отправились с «Зенитом» на сборы в Рим
16/02
Петербургу обещают снежные и скользкие выходные
16/02
В Омске ищут автомобили для участия в филармоническом концерте
16/02
Банк России решил ударить по валютным табло
16/02
СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов
16/02
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
16/02
В ДТП под Гатчиной один человек погиб, один тяжело ранен
16/02
Комментатор из Австралии назвала всех китайских спортсменов на Олимпиаде одинаковыми
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
16.02.2018 16:59

"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре

"ВКонтакте" прокомментировали сбой в работе социальной сети. В официальном аккаунте компании в Twitter 16 февраля появилось сообщение: "Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам".

В каком именно дата-центре возникли неполадки, не уточняется. Ранее стало известно о перебоях в работе дата-центра компании Xelent, который расположен в Выборгском районе Петербурга.

«Перебой короткий. Мы восстанавливаем работу», – сообщил «Фонтанке» директор петербургского филиала Xelent Андрей Елисеев. Он подтвердил, что частично серверы «ВКонтакте» размещены на их площадке, однако сбой в дата-центре, по мнению Елисеева, не должен был повлиять на работу соцсети. Тем не менее сайт самой Xelent всё ещё недоступен, а соцсеть до сих пор работает с перебоями. Пользователи сообщают, что не работают практически все сайты, которые расположены на серверах в дата-центрах компании.

По информации с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и перерывы в работе сервисов, жалобы на «ВКонтакте» стали поступать после половины четвертого вечера. Сбой захватил Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Пермь. Пик пришёлся на пять часов вечера – в это время на сайт поступило почти 20 тысяч отчетов о неполадках.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00

Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ

Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
Магазин "Кей"
12.02.2018 10:00

Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ

2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку в материале
Магазин "Кей"
09.02.2018 10:00

Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия

Samsung выпустил две новых модели из серии А, пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В дата-центре Xelent объяснили причину сбоя «ВКонтакте»
"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре
Минэнерго отправляет майнеров на Кольский полуостров
«Ростех»: Российский солдат будущего стремится к общему идеалу с героем американской компьютерной игры
«Шкода» отправила свой автомобиль на Марс
У «Теслы» Илона Маска есть шестипроцентный шанс вернуться на Землю
В соцсетях заметили сходство солдата будущего от Рогозина с героем компьютерной игры
«Прогресс» пристыковался к МКС с 2,5 т грузов на борту
Корпорация «Энергия»: Российская космическая отрасль теряет позиции на рынке
В Роскачестве подсказали, где искать любовь
«Государства часто покупают оружие не для того, чтобы воевать»
Почему «белый лебедь» не станет мирным
Успеть всё: как подготовиться к Новому году с VEON
Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной
«Я мог быть следующим после таксы»
Хакеры берут выше
Загугленный "Яндекс"
Тебя посодют, а ты не майни
Роуминг наш
Мы рождены, чтоб Siemens сделать русским
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Найди художника: китаец-невидимка спрятался в «Эрарте»

Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК

Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I

Новости компаний
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00
Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ
Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
Магазин "Кей"
12.02.2018 10:00
Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ
2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку в материале
Магазин "Кей"
09.02.2018 10:00
Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия
Samsung выпустил две новых модели из серии А, пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене
«Полис Групп»
08.02.2018 11:30
Компания «Полис Групп» впервые зарегистрировала ДДУ по технологии блокчейн
СК «Полис Групп» стала первой в России компанией, чей договор участия в долевом строительстве (ДДУ) Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн. Регистрация прошла в рамках совместного проекта Росреестра с АИЖК и Внешэкономбанком
Магазин "Кей"/ea.com/ru-ru
07.02.2018 11:57
Свежий релиз на UFC 3 от Компании «КЕЙ»
ММА (mixed martial arts - смешанные единоборства или миксфайт) как вид спорта были признаны в 90-х годах 20 века. Серия видеоигр UFC от EA выступает лучшим симулятором смешанных боевых искусств. Сегодня в гостях у «КЕЙ» UFC 3 — самый свежий релиз февраля
ГК «КВС»
05.02.2018 18:15
Клиенты компании КВС воспользуются Личным кабинетом
На сайте компании КВС заработала услуга «Личный кабинет». Клиент компании теперь имеет доступ ко всем данным с помощью любых гаджетов, будь он в дороге или за городом
Магазин "Кей"
05.02.2018 15:15
Топовые игровые ноутбуки в КЕЙ
Ноутбуки, созданные специально для геймеров, не случайно выделены в отдельную категорию, ведь к этим персональным компьютерам предъявляются особые требования. Давайте взглянем на современные игровые ноутбуки и поймем, в чем они похожи, а чем различаются
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.02.2018 12:53
«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета
Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
Магазин "Кей"
31.01.2018 12:07
Выбираем чайник вместе с экспертами КЕЙ
Электрический чайник — вещь, которая уже давно вошла в привычный обиход каждого человека и стала обязательным предметом на каждой кухне. Эксперты компании КЕЙ рассказали, как не потеряться в многообразии моделей и сделать правильный выбор
Магазин "Кей"
24.01.2018 11:48
Музыкальный центр в кармане – выбираем портативную колонку со специалистами КЕЙ
Современная тенденция на повышение мобильности и компактности затронула даже аудиоустройства, что привело к появлению портативных колонок. В данной статье специалисты компании КЕЙ поделятся своими рекомендациями в выборе такого гаджета
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.