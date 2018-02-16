"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре

"ВКонтакте" прокомментировали сбой в работе социальной сети. В официальном аккаунте компании в Twitter 16 февраля появилось сообщение: "Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам".

Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

В каком именно дата-центре возникли неполадки, не уточняется. Ранее стало известно о перебоях в работе дата-центра компании Xelent, который расположен в Выборгском районе Петербурга.

«Перебой короткий. Мы восстанавливаем работу», – сообщил «Фонтанке» директор петербургского филиала Xelent Андрей Елисеев. Он подтвердил, что частично серверы «ВКонтакте» размещены на их площадке, однако сбой в дата-центре, по мнению Елисеева, не должен был повлиять на работу соцсети. Тем не менее сайт самой Xelent всё ещё недоступен, а соцсеть до сих пор работает с перебоями. Пользователи сообщают, что не работают практически все сайты, которые расположены на серверах в дата-центрах компании.

По информации с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и перерывы в работе сервисов, жалобы на «ВКонтакте» стали поступать после половины четвертого вечера. Сбой захватил Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Пермь. Пик пришёлся на пять часов вечера – в это время на сайт поступило почти 20 тысяч отчетов о неполадках.