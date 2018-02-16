Глава МО «Екатерингофский» за счет бюджета «проедет» несколько кругосветок

Администрация МО «Екатерингофский» объявила о закупке бензина и дизельного топлива на полмиллиона рублей. Заявку обнаружили жители муниципалитета 16 февраля.

В закупке, опубликованной 13 февраля, администрация заявляет о потребности в 8300 л бензина А95 и 2300 л дизельного топлива. Общая цена горючего — 460 тысяч рублей. Также в техническом задании указано, что поставка должна обеспечиваться не менее, чем в двух местах на территории округа, а также реализоваться по топливным картам.

Как рассказали «Фонтанке» активные граждане, в округе таким параметрам соответствует только одна сеть заправок — компании «Лукойл».

«У муниципалитета сейчас три автомобиля: люксовая «Тойота Камри», на которой возят главу муниципалитета (для этого даже был нанят водитель), микроавтобус и старая «Шкода», которую вот-вот приватизируют, то есть продадут. Фактически пользуются сейчас «Тойотой» и иногда микроавтобусом. «Тойота» работает на бензине АИ-95, микроавтобус – на дизеле», – объясняют активисты.

По их подсчетам, такое количество бензина АИ-95 позволяет проехать на легковушке 80 000 км, что эквивалентно двум экваторам Земли.

«Сомнительно, что глава округа собрался в двойное кругосветное путешествие. Но в СМИ часто пишут о таком виде мошенничества, как обналичивание топливных карт. Будем надеяться, что это всё же не попытка вывести полмиллиона бюджетных средств», – добавляют активисты.

«Фонтанка» попросила главу округа Олега Смакотина пояснить, зачем ему такое количество бензина и куда он собрался так много ездить:

«В том числе для того, чтобы в библиотеку «Старая Коломна» обязательный экземпляр газеты «Екатерингофский вестник» и ответы на запросы прокуратуры в связи с постоянными жалобами [Александра] Шуршева (активиста. — Прим. ред.) отвозить», – пояснил он.

Стоит отметить, что расстояние от муниципалитета до библиотеки составляет 3 км. Периметр округа не превышает 9 км.