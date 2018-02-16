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16.02.2018 16:50

Семейная ипотека на квартиры «Ленстройтреста»

Семейная ипотека на квартиры «Ленстройтреста»
Ленстройтрест

Петербургский застройщик «Ленстройтрест» подключился к программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой», по которой семьи с двумя детьми могут приобрести квартиру или рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты по льготной ставке 6% годовых.

При рождении в семье второго ребенка в период действия программы (с 01.01.2018 по 31.12.2022) процентная ставка ипотечного кредита снижается до 6% на 3 года, при рождении третьего ребенка ставка снижается на 5 лет. Сроки субсидирования суммируются, если в период действия программы у клиента «Ленстройтреста» рождается второй и третий ребенок. Суммарный срок льготной ипотеки в этом случае составит 8 лет. Условия программы не распространяются на рождение четвертого и последующих детей. После окончания срока субсидирования по кредитному договору устанавливается ставка равная ключевой ставке ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2% (на сегодня ключевая ставка ЦБ РФ 7,5% + 2% = 9,5%).

Максимальная сумма кредита для покупателей квартир «Ленстройтреста» составит 8 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости квартиры из собственных средств. Срок кредита от 3 до 30 лет.

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте дом.рф 

Государственная программа «Семейная ипотека» призвана поддержать молодые семьи, предоставляя им выгодные условия приобретения жилья. Благодаря низкой процентной ставке сокращается финансовая нагрузка на бюджет молодой семьи, появляется возможность выбрать квартиру большей площади, в более привлекательных объектах.

 

«Наши кварталы созданы для счастливой семейной жизни, и мы будем рады, если они пополнятся молодыми семьями с детьми. Для этого у нас есть все: яркие современные детские площадки, безопасные, закрытые от машин, дворы, большое количество мест для спокойного и активного отдыха», – говорит Валерия Малышева, генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест».

 

«Ленстройтрест» сотрудничает с более чем двадцатью банками, которые предоставляют различные условия приобретения квартир в кварталах «Юттери», «Янила Кантри», «IQ Гатчина». 

 

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

 


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