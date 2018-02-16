Смольный вернулся к идее расширения Шушарской дороги

Комитет по градостроительству и архитектуре распорядился подготовить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта "Шушарская дорога от Петербургского шоссе до Витебского проспекта". О том, чтобы расширить здесь дорогу до 4 полос, говорили еще год назад.

Распоряжение КГА опубликовано на сайте Смольного 16 февраля, времени на его выполнение – до 30 октября 2018 года.

Год назад в Смольном прошла встреча чиновников с жителями Шушар, где обсуждались варианты улучшения транспортной ситуации в районе. Помимо выезда из поселка в районе Среднерогатской улицы и реконструкции Пушкинской улицы было заявлено о расширении Шушарской дороги.

Предполагается, что расширение проезжей части должно увеличить транспортную доступность ряда жилых комплексов, а также "Экспофорума".

Напомним, практически в месте пересечения Шушарской дороги и Петербургского шоссе при строительстве развязки были обнаружены человеческие останки времен Великой Отечественной войны. Сейчас строительство заморожено, объект, возможно, будет перепроектирован.