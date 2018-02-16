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Итоги недели с Андреем Константиновым
16.02.2018 17:09
Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК

Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК

У элиты сдают нервы: Почему чиновники и представители крупного бизнеса боятся выборов? Загадки ЧВК: Какую роль играют в Сирии частные военные компании? Дембельский альбом: Почему сериал "Крепость Бадабер" оказался "патриотическим фальшаком"? Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.

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