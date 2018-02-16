Наталья Сокол из арт-группы «Война» попросилась обратно в Россию
Участница арт-группы «Война» Наталья Сокол, которая в настоящее время находится в Германии, обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой помочь ей вернуться на родину. Эту информацию 16 февраля подтвердили в аппарате детского омбудсмена.
Как стало известно СМИ, Наталья Сокол по прозвищу Коза вместе с тремя детьми находится в Берлине, где, судя по опубликованным в Сети фотографиям, ей приходится ютиться на пришвартованном к берегу небольшом речном катере.
В аппарате уполномоченного по правам ребенка в России «Фонтанке» подтвердили факт обращения Натальи Сокол с просьбой о помощи. «На данный момент аппарат Уполномоченного направил запрос в Консульский отдел МИД. Ждем разъяснения по ситуации», – уточнили в пресс-службе Кузнецовой.
Напомним, Наталья Сокол вместе со своим мужем, участником арт-группы «Война» Олегом Воротниковым, спасаясь от уголовного преследования, покинули Россию весной 2013 года. Сначала они проживали в Италии, позже транзитом через Чехию оказались на территории ФРГ. Все это время супруги, а также их дети, находились в Европе на нелегальном положении.
В конце января 2018-го в Интернете появилась информация об исчезновении Воротникова, который якобы пропал после предпринятой им, а также несколькими другими художниками, попытки самозахвата жилого помещения. При этом, как уточнили представители аппарата уполномоченного по правам ребенка в России, в заявлении Сокол речь идет только о ней самой и о ее детях.
Справка:
Арт-группа «Война» получила известность после проведения в конце двухтысячных годов ряда скандальных акций, самые известные из которых «*** в плену у ФСБ» и «Дворцовый переворот». В результате первой акции на разводной части Литейного моста, который расположен поблизости от здания ФСБ, появилось изображение фаллоса. В ходе «Дворцового переворота» активисты группы перевернули несколько полицейских машин. В России против участников этих акций было возбуждено несколько уголовных дел.