Наталья Сокол из арт-группы «Война» попросилась обратно в Россию

Участница арт-группы «Война» Наталья Сокол, которая в настоящее время находится в Германии, обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой помочь ей вернуться на родину. Эту информацию 16 февраля подтвердили в аппарате детского омбудсмена.

Как стало известно СМИ, Наталья Сокол по прозвищу Коза вместе с тремя детьми находится в Берлине, где, судя по опубликованным в Сети фотографиям, ей приходится ютиться на пришвартованном к берегу небольшом речном катере.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в России «Фонтанке» подтвердили факт обращения Натальи Сокол с просьбой о помощи. «На данный момент аппарат Уполномоченного направил запрос в Консульский отдел МИД. Ждем разъяснения по ситуации», – уточнили в пресс-службе Кузнецовой.

Напомним, Наталья Сокол вместе со своим мужем, участником арт-группы «Война» Олегом Воротниковым, спасаясь от уголовного преследования, покинули Россию весной 2013 года. Сначала они проживали в Италии, позже транзитом через Чехию оказались на территории ФРГ. Все это время супруги, а также их дети, находились в Европе на нелегальном положении.

В конце января 2018-го в Интернете появилась информация об исчезновении Воротникова, который якобы пропал после предпринятой им, а также несколькими другими художниками, попытки самозахвата жилого помещения. При этом, как уточнили представители аппарата уполномоченного по правам ребенка в России, в заявлении Сокол речь идет только о ней самой и о ее детях.